Éjszakára lezárná az aluljárókat Szentkirályi Alexandra

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője bemutatta, milyen az éjszakai rögvalóság a budapesti aluljárókban. Szentkirályi Alexandra áldatlan állapotokról: higiéniai és közbiztonsági problémákról számolt be. Azt mondta, hogy sokan már így sem mernek lemenni az aluljárokba, inkább a felszíni közlekedést választják. A közösségi oldalára feltöltött videóban érzékeltette egyebek mellett azt is, milyen ugróiskolázni kétes eredetű folyadékok között.

Ezért tanácsolja majd a Fidesz-frakció a közgyűlésnek, hogy ahol lehet, zárják is le éjszakára az aluljárókat. Mivel azok veszélyesek és koszosak, a videójában is bemutatott hajléktalanok kizárásával tisztábbak és biztonságosabbak lennének. A fideszes parlamenti többség egyébként már kriminalizálta a hajléktalanságot, ám Szentkirályi már korábban is beszélt arról, hogy szeretene olyan városban szeretne élni, ahol nyugodtan át lehet sétálni egy aluljárón.