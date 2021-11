Mazsihisz: az oltási kampány plakátjait egyesek náci utalásokkal látják el

A szövetség elítéli azokat, akik az oltások és a nácizmus közt bármiféle párhuzamot vonnak.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) az elmúlt időben többen jelezték, hogy az oltási kampány plakátjait egyesek náci utalásokkal látják el. A szövetség messzemenően elítéli azokat, akik az oltások és a nácizmus között bármiféle párhuzamot vonnak. Ez méltatlan a Holokauszt áldozataival, túlélőivel és azokkal, akik az egészségügyben naponta küzdenek a járvánnyal.

A Mazsihisz tudatta, a negyedik hullám küszöbén továbbra is arra buzdít mindenkit, tartsa be a védekezési intézkedéseket, oltassa be magát! A szövetség támogatja a kormánya által meghirdetett oltási akcióhetet, javasolja, azt szükség esetén terjesszék ki a következő hétre, Hanuka hetére is. Ekkor ünneplik a sötétséget legyőző fény csodáját, hisznek benne, hogy az oltások segítenek elűzni a járvány sötétségét.

A szövetség szorosan együttműködik a kormánnyal a járvány elleni védekezésben. Az általa fenntartott zsidó Szeretetkórház – a többi egyházi kórházhoz hasonlóan – aktívan kiveszi részét az oltási programból.

A Mazsihisz másfél éve küzd a járvány ellen. Érzékeli, hogy – az egyébként szükséges – korlátozások rombolóan hatnak a közösségekre. Mint írták, az életnek vissza kell térnie a rendes kerékvágásába, amihez mielőbb el kell érni az optimális átoltottságot.

Ez több százezer egészségügyi dolgozó áldozatos munkája nélkül elképzelhetetlen, ezért a Mazsihisz minden erejével támogatja a védekezésben résztvevők munkáját, határozottan visszautasítja az őket érő nemtelen támadásokat.