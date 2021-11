Ottfelejtett hátizsákja buktatta le a betörőt

Befejezte a nyomozást a rendőrség annak a betörőnek az ügyében, aki a gyanú szerint még idén február 22-én délelőtt tört be egy hetedik kerületi társasházi lakásba a budapesti Károly körúton – írja a police.hu. A 38 éves B. László úgy jutott be a harmadik emeleti lakásba, hogy a folyosóról átmászott az erkélyre. A betörő azonban bármilyen óvatos volt, a lakásban már súlyos hibát követett el.

Miután magához vett egy tévét, a hátizsákját – benne az igazolványával – ottfelejtette.

A nyomozók a férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki, és másnap el is fogták. B. László kihallgatásakor elismerte, hogy korábban ugyanebből a társasházból, az egyik negyedik emeleti lakásból is ellopott egy tévét. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi 2021. év elején két lakást is bérbe vett a kerületben. Az egyikből egy tévét vitt el, a másikból gyakorlatilag a teljes berendezést eladta.

A VII. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a lopás bűntett miatt indított eljárást befejezték, és a keletkezett iratokat megküldték az ügyészségnek.