Varga Mihály: a negyedik hullám miatt újabb korlátozások lehetnek, és gazdasági kiesés jöhet

A Portfolió közölt összefoglalót arról, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter milyen kijelentéseket tett előadásában a Magyar Biztosítók Szövetségének mai konferenciáján Varga Mihály.

A legfontosabbak ezek közül az volt, hogy a pénzügyminiszter szerint a gazdasági előrejelzésekkel kapcsolatosban most már nem árt az óvatosság.

A minisztérium ezért a korábbi 7-7,5 százalékról csökkentette előrejelzését, mert most azt gondolják, hogy alulról fogja közelíteni a 7 százalékos idei gazdasági növekedés, mintegy 6,8 százalékot várnak. Ez többek között az energiaárak emelkedése miatt történt, de az infláció is visszafoghatja a növekedést, és a koronavírus okozta hatás is érzékelhető lesz.

Varga Mihály kijelentette: korlátozások lehetnek, gazdasági kiesés jöhet a koronavírus negyedik hulláma következtében, de ez talán ez kisebb lesz, mint az előző hullámokban.