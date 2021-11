Ujjai levágásával fenyegette az anyját, mert szerinte elrabolta a barátnőjét

Letartóztatta a Pécsi Járásbíróság azt az önbíráskodás kísérletével és garázdasággal gyanúsított pécsi férfit, aki többször is megfenyegette az édesanyját és a rokonait.

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi pár nappal ezelőtt a férfi felhívta az anyját, hogy jöjjön el az általa bérelt lakásba, s hallgassa meg, hogy miket hazudik a barátnője. Az édesanyja megérkezését követően a férfi a bántalmazni kezdte a barátnőjét, haját húzta, rángatta, és többször beleütött a vállába, majd lenyugodott.

A gyanúsított édesanyja ekkor szólt fia barátnőjének, hogy kísérje le, s menjen vele, mert szerinte nincs biztonságban. Ezt követően a két nő az anya kocsijába ült és elhajtott. A gyanúsított ezután telefonált az anyjának, hogy öt perce van, hogy visszavigye az élettársát, mert ha nem ráküld embereket.

A gyanúsított barátnője ekkor úgy döntött, hogy visszamegy. A férfi anyja visszavitte. A gyanúsított a lépcsőház előtt várt és amikor a nők kiszálltak a kocsiból, akkor a férfi pofon ütötte az anyját, mert „elrabolta” a barátnőjét.

A férfi másnap telefonon beszélt az édesanyjával, akivel közölte, hogy már nem az anyja és követelte, hogy egy korábban neki ajándékozott személygépkocsit adjon vissza büntetésként, mert az azt megelőző napon „elrabolta” a barátnőjét. A gyanúsított közölte az anyjával, hogy amennyiben nem adja vissza neki a személygépkocsit, és erről nem ír adásvételi szerződést, ráküldi az embereit, levágja az ujjait, bántalmazni fogja a családtagjait és azt a szüleivel kezdi.

Az anyja azonban közölte vele, hogy nem adja vissza neki a kocsit. Ezt követően a férfi több alkalommal is felhívta az édesanyját, s követelte a gépjármű átadását és megfenyegette őt, valamint a hozzátartozói bántalmazását is kilátásba helyezte azzal, hogy azt a nagyszülőkkel kezdi. A fenyegetés hatására a nő és férje a nagyszülők lakásába mentek, kisvártatva a férfi is megérkezett, de a nagymama nem engedte be, csak beszélt vele, így onnan a gyanúsított távozott, miután egy kitöltetlen adásvételi szerződést dobott a postaládába. Az ügyben eljáró nyomozási bíró letartóztatta a férfit. A végzés nem fellebbezett, mert a gyanúsított fellebbezett.