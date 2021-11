Márki-Zay Péter elfogadná Bige László támogatását

Márki-Zay Péterrel készített néhány perces interjút a Hírtv, amit az ellenzék miniszterelnök-jelölt kedd délután a saját Facebook-oldalán élőben közvetített. Az interjúban az által viselt kék szalag jelentését firtató kérdésre azt mondta, az nemcsak a korrupcióellenesség, hanem az elszámoltatás kék szalagja is, majd a kérdezőt szinte szóhoz sem jutva, gyors ütemben kezdte sorolni azokat az általa aggályosnak ítélt ügyeket, amelyeket a jelenlegi kormányhoz köt. Szóba hozta először is azt a 2012-es esetet, amikor Magyarország kormánya kiadta Azerbajdzsánnak az azeri baltás gyilkos néven ismertté vált Ramil Safarovot, akit azután hazájában nemzeti hősként ünnepeltek. Márki-Zay erről azt mondta a kormánybarát tévének, hogy „akkor egy titkos magyar számlára érkezett néhány millió dollár érkezett”, és most azt szeretné kideríteni, „ez vajon hova került és milyen köze van ahhoz, hogy Safarovot szabadon bocsátották”.

Rogán Antal barátai annak idején 20 ezer migránst betelepítettek Magyarországra, köztük közismert iszlamista terroristákat és nemzetközi körözés alatt lévő bűnözőket. Ebből Rogán Antal barátai 150 milliárd forintos haszonra tettek szert, míg a magyar állam a 17 milliárdos kár érte

– mondta a letelepedési kötvényekkel kapcsolatos botrányról, majd a 300 milliárdos lélegeztetőgép-beszerzésről beszélt, amelynek során szerinte minden egyes darabot 4,5 millió forinttal többért vásárolt meg a magyar kormány, mint az ugyanazt a típust vásárló szlovén kormány. Márki-Zay ezután a kínai Sinopharm-vakcinák hozta szóba. Szerinte

kétszer annyit fizetett Szijjártó baráti köre, illetve hát a külügyminisztérium, ha úgy tetszik, ezekért a kínai vakcinákért, mint az átlagosan korrupt afrikai ország, Szenegál.

A Hírtv kérdezője ezután arról érdeklődött, a jelölt vajon elfogadná-e, ha Bige László nagyvállalkozó támogatást nyújtana a kampányához. Bige Lászó a hét végén a Partizán című videócsatornán beszélt arról, hogy ha Márki-Zay anyagi támogatást kérne tőle a kampányához, akkor azt hajlandó volna megadni. A kérdésbe burkolva a Hírtv-s riportere utalt arra, hogy Bige László korábban házi őrizetben volt, illetve hogy ellene októberben vádat emelt az ügyészség. Márki-Zay erre azt mondta, nagyon kiváncsi rá, milyen ügyek fognak kiderülni, illetve hogy lesz-e jogerős ítélet.

Addig pedig, amíg nincs olyan ítélet, ami alapján vissza kellene utasítaniuk, addig örömmel fogadják az anyagi támogatást.

A miniszterelnök-jelölt ezután arról beszélt, hogy Soros György, akit a jelenlegi kormány mindenféle vádakkal illet, hihetetlen összegekkel támogatta Orbán Viktort és a Fidesz felépítését is. A miniszterelnök-jelölt ezután vonta le a következtetést:

Tehát az egyetlen, nemcsak bevándorlást szervező párt Magyarországon a Fidesz, hanem az egyetlen Soros-bérenc párt is.

Ezt pedig azzal fejelte meg: kíváncsi arra, hogy Orbán Viktor mikor fogja visszafizetni a támogatást Soros Györgynek.