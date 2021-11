Márki-Zay Péter az Elkxrtukról: Ennek a filmnek még a címét sem vagyok hajlandó kimondani

Az ellenzék kormányfő-jelöltje Márki-Zay Péter vasárnap este közösségi oldalán beszélt számos aktuális kérdésről és a kampányáról is. Szót ejtett az Elkxrtukról, amelyről nagyon rossz véleménnyel van, bár nem látta, és nem is fogja megnézni. Szerinte jól mutatja, hogy a Fidesz mennyire keresztény, hogy kiplakátolták az országot egy olyan filmmel, „aminek a címét ki sem akarom mondani.” Azt is elmondta még, hogy egy önkormányzati fideszes képviselőtől nemrég kapott két jegyet a filmre, de nem ment el rá, inkább egy koncertet választott. „Ilyen trágár címmel nem méltó arra, hogy megnézzük” – tette hozzá.

A járványhelyzettel kapcsolatban azt mondta, hogy sok vírustagadó ismerőse lélegezni is alig tud. Szerinte ugyanakkor a kormány nem akarja vállalni a felelősséget, ezért hárította a kötelező oltást a munkáltatókra. „Nem vagyok híve a kötelező oltásnak, de vannak olyan területek, ahol elengedhetetlen” – jegyezte meg.