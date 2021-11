Ez lesz a 4 legfontosabb soft skill (x)

Nemcsak a cégek fejlesztik tréningek formájában a munkatársak soft skilljeit, de már akad olyan egyetem itthon is, ahol a diákok „puha készségeinek” javítása kiemelten fontos. Ezeken a készségeken ugyanis egy-egy szervezet sikere vagy bukása múlhat, és a járványhelyzet miatt átalakult munkaerőpiacon kiemelten fontossá váltak. A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) dékánja, Dr. Papp-Váry Árpád szerint a következőkre különösen érdemes odafigyelnünk a következő években:

1. Önmagunk motiválása

A járványidőszakban sokan tapasztalhatták, hogy egyedül, a négy fal között bizony sokszor nehezebben megy a munka. Nincsenek inspiráló kávézások a kollégákkal, gondolatébresztő beszélgetések, közös ötletelés. A lendület megtartása érdekében érdemes egyéni jutalmazási rendszert kialakítanunk saját magunknak. Ha például reggel összeírtuk a délelőtti feladatainkat, és délre el is végeztük azokat, dicsérjük meg magunkat egy sétával.

2. Csapatmunka offline és online

„Mivel várhatóan hosszú távon is velünk marad a hibrid munkavégzési forma, érdemes kétféle csoportmunka-metódusra készülnünk a következő években: fel kell vérteznünk magunkat online és offline kommunikációs eszköztárral is” – mondta el Dr. Papp-Váry Árpád. „Meg kell tanulnunk például kamerán keresztül is meggyőzni ügyfeleinket, munkatársainkat, és online is gyorsan értelmezni a reakciókat.”

3. Időmenedzsment újragondolva

A járványidőszak természetesen hozta magával az aszinkron munkavégzés jelenségét, amikor a munkavállalók nem feltétlenül a megszokott munkaidőben dolgoznak. Mindez teljesen új hozzáállást igényel. „Mivel könnyen lehet, hogy kollegáink, ügyfeleink más napszakra időzítik a munkát, mint mi, előre kell gondolkodnunk. Nem várhatunk azonnali választ az e-mailekre és lehet, hogy újra kell terveznünk a munkafolyamatokat” – mondta el a dékán.

4. Készségeink folyamatos fejlesztése

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) módszerét adaptálva magunk is könnyen monitorozhatjuk készségeinket. Az ún. portfólió alapú képzési módszerben a hallgatók folyamatosan naplózzák soft skilljeiket, amelyeket különféle tréningeken – például önbizalom tuning, stresszkezelés, testbeszéd, tárgyalástechnika, személyes márkaépítés, befolyásolás – fejlesztenek. A tréningeken részt vett hallgatók közel 80 százaléka 9/10 vagy 10/10 értékelést adott az előadóknak, azaz nagyon hasznosnak ítélte meg az önismeretre fordított időt. Egy éveken át vezetett soft skill portfólióval magasabb szintű önismeretre tehetünk fel, megismerve erősségeinket és gyengeségeinket – erre pedig hosszú távon is sikeres karriert építhetünk.