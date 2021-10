Orbán Viktor: Európai politikai agglegények lettünk

Magyarországot próbálták többször is keresztre feszíteni az Európai Parlamentben, Marine Le Pen személyesen is, és a pártja is mindig kiállt hazánk mellett

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Karmelita kolostorban, ahol Marine Le Pent, a szélsőjobboldali francia Nemzeti Tömörülés elnökét fogadta.

A miniszterelnök a sajtótájékoztatón a köszönetnyilvánítást követően arról beszélt, hogy

nagy kihívások előtt állunk, az uniónak nincs politikai befolyása a nemzetközi térben, nem tudta megoldani az unióra nehezedő migrációs nyomást és nem tudunk megküzdeni az energiaárak elszabadulásával sem.

Ellenzik, hogy európai szuperállam jöjjön létre – folytatta a miniszterelnök, aki szerint a migráció és a nyílt társadalom propagálása soha nem látott mértéket ért el. Orbán Viktor elmondta, hogy a jobboldal megújulásra szorul és ez csak úgy mehet végbe, ha szövetségeket kötünk egymással.

Európai politikai agglegények lettünk

– jelentette ki Orbán Viktor a Néppártból való kilépéssel kapcsolatban. A miniszterelnök jégtörésnek nevezte a nyáron elindított európai mozgalmat. Júliusban Orbán Viktor és konzervatív szövetségesei közös deklarációval szálltak be az Európai Unió jövőjéről szóló vitába. A Fidesz is csatlakozott Jarosław Kaczyńskinek, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) elnökének július eleji, Európa jövőjét érintő felhívásához. Orbán Viktor szerint az állásfoglalás a nemzetek, a családok és a hagyományos keresztény értékek védelméről szól. A kezdeményezést aláírta a Nemzeti Tömörülés is. A nyilatkozatban leszögezték, hogy Európának a nemzetállamok megerősítésére van szüksége, és nem szabad átengedni a nemzeti hatásköröket az uniós intézményeknek. Hangsúlyozták azt is, hogy vissza kell térni Európa zsidó-keresztény gyökereihez, és bevándorlás helyett családtámogatással kell megoldani Európa demográfiai problémáját.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a szovjet tankokkal történt beavatkozás durvább mint a jogállamisági mechanizmus, de ettől még az utóbbi is beavatkozás marad.

Marine Le Pen beszédét azzal kezdte, hogy Orbán Viktort bátornak, Magyarországot pedig ellenállónak nevezte, ahol számos hős ontotta vérét. Az unió szerinte már centralizált, pedig az uniónak sokszínűnek kell lenni. A francia szélsőjobboldal vezéralakja elmondta, hogy nem létezhet nép szuverenitás nélkül, de most a hegemónia válik uralkodóvá. Marine Le Pen azt kérte a magyaroktól, hogy tartsanak ki, a miniszterelnökkel kapcsolatban pedig kiemelte, hogy Orbán Viktor nem adja könnyen a bőrét és

bátorságot ad Európának.

A francia politikus arról is beszélt, hogy ha megválasztják miniszterelnöknek, akkor támogatni fogja, hogy Európa egy másik irányba induljon el.

Orbán Viktor újságírói kérdésre elmondta, hogy a magyar egy magányos nép, egy rokontalan nép, így történelmi érték, hogy valaki kiáll mellettünk. Beszéljünk egyenesen, szervezkedünk, mozgolódunk – folytatta a miniszterelnök, és kijelentette, hogy ezt a változást nem elszenvedni akarjuk.

Tudjuk a helyünket, de a nemzetek nagyságát a lélek szabja meg

– jelentette ki Orbán Viktor, aki nem gondolja, hogy vezető szerepet kéne játszanunk a megújulásban, de most egy új korszak jön és keresi a partnereket.

Le Pent a homofób pedofiltörvényről kérdezték, de ő a választ azzal kerülte ki, hogy:

Nem igazságot osztogatni jött ide, ez a magyarok dolga.

Az a gondolat, hogy egy európai szuperállam az energiaárakat megoldja, az téves – ezt már ismét Orbán Viktor mondta az Origo kérdésére. A miniszterelnök szerint az unióban egy olyan szabályozási csomag van az asztalon, ami tönkre fogja tenni az egész európai középosztályt, még a franciákat is. Az autókat és a lakásokat is be akarják vonni a kvótakereskedelembe – jelentette ki Orbán Viktor.