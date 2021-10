Videó Karácsony Gergely: Szerintem a Fideszben most válságstáb van

Márki-Zay Pétert és Karácsony Gergelyt is megszólaltatta a 24.hu a vasárnapi Madách téri gyűlésükön. A főpolgármestert hiányolta magát a saját kampányából, de szerinte most a visszalépésével feladták a leckét a Fidesznek. Márki-Zay szerint magyar melegek százezrein segít, ha ő nyilvánosan utalgat arra, hogy a miniszterelnök fia is köztük van.