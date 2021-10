Szabó Bálint lemond szegedi képviselői posztjáról, mert az Országgyűlésbe akar bejutni

Indulni akar az országgyűlési választáson, ezért lemond önkormányzati képviselői mandátumáról Szabó Bálint – írja a szeged.hu.

A döntést Szabó egy sajtótájékoztatón jelentette be. Itt azt is elmondta, hogy jövő tavasszal a Csongrád-Csanád megye 2-es körzetében akar indulni (itt fog indulni a momentumos Mihálik Edvin, aki itt megnyerte az előválasztást), és szerinte nem lehet egy „fenékkel két lovon is ülni, nem férne bele az neki, hogy önkormányzati képviselőként is dolgozzon, és közben a parlamenti jelölti karrierjét is építse.”

Szabó Bálint az FVSZ – Magyar Egyesület képviseletében jutott be a szegedi közgyűlésbe. Mivel kompenzációs listáról történt ez, helyét átadhatja valakinek, ezt a személyt azonban még nem jelentette be. Szabó különös történeteiről korábban többször írtunk már.