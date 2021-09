Felfüggesztett szabadságvesztést kértek Varju Lászlóra az MTVA-nál történt lökdösődés miatt

Több fegyveres biztonsági őr is azt állította, hogy megsérült az MTVA-nál történt 2018 decemberi incidens során. A lökdösődés miatt a DK-s Varju László ellen büntetőeljárás indult, az ügyészség egy év tíz hónap felfüggesztettet kért az országgyűlési képviselőre. A politikus ügyvédje szerint nem a védencének, hanem a vele szemben fellépő biztonsági őröknek kellene a vádlottak padján ülnie. Varju László is reagált a vádakra.

Kedden az MTVA épületében dolgozó fegyveres biztonsági őrök és az ott dolgozók meghallgatásával folytatódott a Fővárosi Törvényszéken Varju László büntetőpere. A tárgyaláson kiderült, hogy a 2018 decemberében a köztévénél történt dulakodásban a vád szerint súlyos sérüléseket szenvedett biztonsági őr mellett 3-4 másik őr is megsérült.

A DK-s képviselőt súlyos testi sértéssel és garázdasággal vádolják, de az ellene folyó büntetőeljáráshoz csatoltak egy másik ügyet is, amelyben választás rendje elleni bűntett a vád. Az ügyészség szerint ugyanis Varju a 2018-as országgyűlési választás előtt, az egyik budapesti egyéni választókerület országgyűlési képviselőjelöltjeként anyagi juttatást ígért egy független jelöltnek, hogy lépjen vissza a javára. A férfi azonban visszautasította az ajánlatot. Varju lapunknak azt mondta, hogy nem történt ilyen és tagadta, hogy meg akart volna vesztegetni bárkit is. Ártatlannak vallotta magát a többi vádpontban, a garázdaságban és a súlyos testi sértésben is.

A garázdaság gyanúja akkor merült fel a képviselővel szemben, amikor 2018 decemberében több országgyűlési képviselő is bement az MTVA székházába, hogy beolvastassák öt pontból álló követelésüket. Az ügyészség szerint a biztonsági osztályvezető közölte, hogy a zárt, védett területekre nem lehet belépni, azonban a képviselők továbbra is az élő műsor helyszínére való beengedésüket követelték.

Az ügyészség szerint Varju László a stúdióba történő bejutás érdekében nekirontott a biztonsági szolgálatnak és dulakodás közben megszorította az egyik biztonsági őr vádliját.

Súlyos testi sértés miatt pedig azért kell felelnie a politikusnak, mert később a székház első emeletén be akart menni arra a folyosóra, ahonnan a vezérlőhelyiségek és a hírszerkesztőség ajtajai nyílnak. Többszöri felszólításra sem távozott onnan, majd az erőszakos ellenállása miatt testi kényszert alkalmaztak vele szemben. A vádhatóság szerint Varju továbbra is ellenszegült, a földre feküdt, elkapta és kihúzta egy biztonsági őr lábát, aki emiatt a földre esett és nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Elsőként az MTVA székházában dolgozó egyik biztonsági őrt hallgatták ki. A férfi az mondta, hogy a stúdió ajtajánál állt és az volt a feladata, hogy megakadályozza azt, hogy az üzemi területre lépjenek.

A képviselő úr kétszer is megpróbált belépni a stúdió területére és ezt akadályoztuk meg. Megpróbált bennünket félre tolni, és dulakodás történt a stúdió ajtaja előtt. Kiabált és lökdösődött, megfogtuk és megakadályoztuk a belépését

– mondta.

A tanúként kihallgatott férfi beszélt az MTVA székházban történt dulakodás sérültjeiről is. Elmondása szerint egy kint várakozó kollégája azt mondta, hogy megharapták a kezét, neki pedig az ujja sérült meg, amikor kivitték Hadházy Ákost. De állítása szerint megsérült egy őrparancsnok is. A férfi az ügyész kérdésére elmondta, hogy nem emlékszik arra, hogy Varju bármelyik kollégájának is megszorította volna a lábát. Elmondása szerint a kollégái közül senkinek nem volt szüksége mentőre, s egyedül a Varju kérte a mentők segítségét a történtek után.

A másodikként kihallgatott biztonsági őr azt mondta, hogy az őrparancsnoktól kapták az utasítást arra, hogy vonuljanak a 3-as és 4-es stúdió elé, s akadályozzák meg, hogy illetéktelen személyek jussanak a stúdióba. Mint mondta, vannak fokozottan védett területek a tévé székházában, és az is ilyen, ahonnan megy az élő adás, ám ez helyiségenként változik. A férfi szerint Varju több alkalommal is megpróbált bejutni a stúdióba.

A hármas stúdió előtt megtámadta a kollégámat és megszorította a lábát. Egy-két percig tartott ez a dulakodás. És a többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó befejezni ezt a magatartást.

– magyarázta, hozzátéve, kisebb zúzódásos sérülései keletkeztek az incidens során, és meg is harapták a karját. Két másik kollégája pedig derék, és felső végtag, illetve zúzódásos sérüléseket szenvedett. Varju ügyvédjének kérdésére azt mondta: nem kaptak konkrét utasítást arra vonatkozóan, hogy miként kell fellépniük hivatalos személlyel szemben.

Az őr elmondta még, hogy nagyságrendileg 12-en tartózkodtak a kollégáival a 3-as és a 4-es stúdió előtt, és visszautasította az ügyvéd azon állítását, hogy bántalmazták a képviselőt. Mint mondta, fel sem merült benne, hogy hivatalos személyt akadályozott volna a feladatában.

Egy másik biztonsági őrt is kihallgattak tanúként. Elmondása szerint ő sem úszta meg sérülés nélkül a székházban történt dulakodást: felnyomták a falra a stúdió előtt és akkor sérült meg a bal csuklója és a könyöke.

„Azt az utasítást kaptuk, hogy ki kell vezetni. Pörgött a földön és kiabált, hogy ütnek-rúgnak. Ezt követően próbáltuk meg úgy felállítani, hogy ne sérüljön meg” – magyarázta a történteket a tanú.

A tárgyalás szünetében beszéltünk Varju Lászlóval és az ügyvédjével is. Megkérdeztük a képviselőt, hogy most is mindent ugyanúgy csinálna-e, mint annak idején, az alábbi választ kaptuk: „Ha most lenne az egész, azt hiszem, akkor is mindent ugyanígy csinálnék” – mondta Varju, aki elmondta, nem gyúr és annak köszönheti a jó fizikumát, hogy korábban bányászként dolgozott.

Látszik, hogy ebben a szakmában megtermett urakról van szó. Én ennél sokkal többet nem tudok hozzátenni ahhoz, amit ők ott tettek. Bízom a bíróság bölcsességében, hogy amikor megnézi ezeket a felvételeket, akkor nem csak a józan ész, hanem az igazságra való törekvés alapján is megállapítja, hogy én nem okoztam senkinek semmi bajt.

– magyarázta a képviselő.

„A költségvetési bizottság elnökeként azt is látom, hogy miközben száz milliárd forintnál is többet költenek el az intézményre (mármint a köztelevízióra, a szerk.), nem valósul meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Ez ellen is tiltakoztunk akkor, amikor ott voltunk.”

Hankó Faragó Miklós, a politikus ügyvédje lapunknak azt mondta, hogy 1 év 10 hónap börtönt kértek az ügyfelére négy év próbaidőre felfüggesztve. Azt viszont nem érti, hogy miért, mert szerinte semmilyen bűncselekményt nem követett el. Sőt, szerinte pont a fegyveres biztonsági őrök voltak azok, akik törvénytelenül léptek fel a védencével szemben.

A székházban hivatalos személy elleni erőszakot követtek el. Számos közfeladatot ellátó személy akadályozta az országgyűlési képviselők munkáját, és ennek során bántalmazták őket. Ők pedig jogos védelmi helyzetben voltak. Hat fegyveres biztonsági őrrel szemben, ha a földön fekvő képviselőt bántalmazzák, akkor azt gondolom, hogy az egy jogos védelmi helyzet.

– mondta Hankó, hangsúlyozva, hogy a hivatalos személyek fokozott büntetőjogi védelemben részesülnek.

„Az 1990-es rendszerváltás óta ez volt a legsúlyosabb támadás a szabadon választott Országgyűlés tagjaival szemben. Ahelyett, hogy a biztonsági őrök megvédték és segítették volna a képviselők munkáját, hatan-heten támadtak egy képviselőre, s erőszakot alkalmaztak velük szemben. Azt gondolom, hogy egy igazi hatalmi arrogancia, és cinizmus az ügyészség részéről, hogy nem a biztonsági őrökkel szemben folyik büntetőeljárás hivatalos személy elleni erőszak miatt, hanem az általuk bántalmazott képviselőt vádolták meg a bíróság előtt. Ezt felháborítónak tartom” – tette hozzá az ügyvéd.