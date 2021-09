Több helyen nem kaptak kollégiumi férőhelyet a be nem oltott hallgatók

Az ITM is azt javasolja, hogy a szobákat lehetőség szerint beoltott hallgatóknak adják ki.

A kollégiumokat, diákotthonokat egészséges, tüneteket nem mutató, magukat egészségesnek érző, lehetőség szerint a koronavírus elleni védettségüket igazoló személyek vegyék igénybe

– ezt az iránymutatást küldte ki a hét elején az Innovációs és Technológiai Minisztérium az egyetemeknek főiskoláknak, tudta meg az Eduline.

A portál szerint a fentiek értelmében nem kaptak férőhelyet az egyetemi kollégiumokban azok a hallgatók, akik nem oltották be magukat koronavírus ellen, és a beoltott hallgatók is csak akkor költözhetnek be, ha bemutatták a védettségi igazolványukat. A lap megjegyzi, hogy bár az ITM kiküldte az iránymutatást, a végső döntés az intézmények kezében marad.

Több helyen már hivatalosan is bejelentették, hogy védettségi hiányában nem tudnak szobákat biztosítani, a Semmelweis Egyetem hallgatói önkormányzatának oldalán például azt írják,

A kollégiumi férőhelyet csak és kizárólag SARS-CoV-2 ellen beoltott hallgatók foglalhatják el. Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek érvényes oltási igazolással, nem költözhetnek be a kollégiumba.

Hasonló intézkedésekre került sor az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is.

Más intézményekben kevésbé szigorú a szabályozás, az ELTE kollégiumaiba például beköltözhetnek oltatlanok is, nekik viszont bármilyen légútibetegség-tünet megjelenése esetén az eset tisztázásáig igénybe kell venniük a betegszobát.