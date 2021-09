Közel kétszáz új fertőzöttet igazoltak

194 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 812 531 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, írja a kormányzati tájékoztató portál.

Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 059 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 777 646 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 4826 főre csökkent. 132 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 772 010, közülük 5 509 130 fő már a második oltását is megkapta, 322 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Kedden 17 444-en kapták meg az első oltást, ennél magasabb szám utoljára június 9-én volt (18 246 fő). Mindezt az okozza, hogy hétfő óta oltják a regisztrált diákokat is.