Még mindig az indulásra várnak a Kabulban rekedt magyarok

Habár kedden úgy tűnt, hogy elindulhat Európa felé az a 26 magyar, aki a kabuli holland nagykövetséget védte egy magáncég alkalmazásában, információink szerint továbbra is az afgán főváros repterén várnak a felszállásra. Két forrásunk is beszélt velük szerda reggel, és mindketten azt mondták, hogy a reptéren vesztegelnek, de azt is hozzátették, hogy továbbra is biztonságban vannak.

Elmondták, hogy a jelenlegi információk szerint – Üzbegisztánon keresztül – Dubajba repülnek majd, még szerdán.

A külügyminisztériumot levélben kérdeztük a 26 magyar kihozataláról, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket. A tárca a hétvégén még azt közölte, nincsenek magyarok Afganisztánban, majd keddi tájékoztatásában már arról írt, hogy a 26 magyar hazaszállításáról már megállapodtak egy katonai szövetségessel.

A 26 fő mellett időközben további magyar állampolgárok is jelentkeztek a külügyminisztériumnál. Velük is folyamatos a kapcsolattartás, számukat és kihozataluknak pontos részleteit biztonsági okokra való tekintettel nem hozhatjuk nyilvánosságra

– jelezték a közleményben.

Az ATV kedden arról írt, hogy a britek szállítják haza az Afganisztánban ragadt 26 magyart. Az ATV Híradó arról számolt be, hogy már fennt is voltak egy gép fedélzetén. A 24.hu is azt az információt kapta kedd délután, hogy magyar idő szerint este elindulhat a repülő a magyarokkal, erre azonban a jelek szerint még várni kell.

A grúz külügyminisztérium szerdán egyébként azt közölte, hogy hat grúz állampolgárt mentettek ki Afganisztánból egy magyar repülőgéppel. Az Agenda.ge beszámolója szerint a mentőjárat már landolt is az ország fővárosában, Tbilisziben.