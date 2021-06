Semjén szerint a nagyszerű kormánynak köszönhetik az emberek, hogy szombaton tüntethetnek

Ujgur Mártírok útja, Szabad Hongkong: hivatalosan is átnevezték a leendő Fudan környékét

A Telex szerdán reggel a kormányülés kérdezte arról a kormánytagokat arról, mit szólnak ahhoz, hogy a ferencvárosi, ellenzéki vezetésű önkormányzat átnevezte a Fudan leendő campusa melletti utcákat, így többek közt lesz ott Dalai Láma út, Ujgur Mártírok útja, Szabad Hongkong út és Hszie Si-kuang püspök út is.

Kovács Zoltán államtitkár arról beszélt a lapnak, nem tudja, hogy a politikai bölcsesség mennyire van a baloldal oldalán, de úgy látja, hogy

elvesztették a józan eszüket.

Süli János tárca nélküli miniszter ennél is rövidebben csak annyit mondott,

viccnek jónak tartom.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek azt mondta, a IX. kerületi önkormányzat él azzal a lehetőséggel, hogy elnevezzen utcákat olyan népcsoportokról, amiket fontosnak tart, ez a jogosultsága.

Palkovics László szerint Karácsony Gergelynek nem volt eredeti az ötlete, mert

ezt New Yorkban már csinálják.

A lap Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest arról is kérdezte, mit szól ahhoz, hogy szombatra tüntetést is szerveznek a Fudan-beruházás ellen. A politikus szerint ez is a kormánynak köszönhető.

Annak köszönhetik ezek a derék emberek, hogy tüntethetnek, hogy egy olyan nagyszerű kormány van, amelyiknek sikerült a vírus harmadik hullámát lényegében legyőznie. Mivel sokkal előrébb vagyunk oltások tekintetében a kínai és az orosz vakcináknak köszönhetően, előbb tudjuk kivezetni a korlátozásokat és ezért nyílik meg a lehetőség arra, hogy tüntethessenek

– mondta.