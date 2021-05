A Jobbik Szabó Tímeát támogatja az óbudai előválasztáson

Az ellenzéki összefogás részeként a Párbeszéd társelnöke is számíthat a Jobbik támogatására –jelentette be Facebook-oldalán Jakab Péter, a Jobbik elnöke. Hozzátette: Budapest 10-es számú választókörzetében Szabó Tímea 2018-ban legyőzte a Fideszt, és azóta is kemény érdekvédője a lakosságnak.

Jakab szerint a Párbeszéd társelnöke

olyan képviselő, akire biztos pontként lehet számítani a kormányváltásért vívott küzdelemben, amit nemcsak a választókörzetében, de a parlamentben is bizonyított.

Jakab két napja jelentette be, hogy a Jobbik Márki-Zay Pétert támogatja a csongrádi előválasztáson. Múlt héten pedig azt, hogy Budapest 15. választókerületében a Jobbik az MSZP-s Kunhalmi Ágnest támogatja az előválasztáson. Az MSZP pedig viszonzásul a jobbikos Kálló Gergelyt támogatja a Fejér megye 4-es számú választókerületében.

A Jobbik korábban két LMP-s jelölt mögött sorakozott fel a fővárosban: Csárdi Antalt az 1. választókerületben, Demeter Mártát pedig a 6. választókerületben segítik. Az LMP Szilágyi György jobbikos jelöltet támogatja Budapest 14-es számú választókerületében.

Korábban részletes cikkben számoltunk be róla, hogy a Momentumra többen neheztelnek, ezért Fekete-Győr Andrásék a DK felé tapogatóznak, de az összefogás másik négy pártja is előzetes alkukat köt az előválasztás előtt. A háttérben megy a helyezkedés és a könyökölgetés, ám ez állítólag nem teszi próbára az együttműködést.