Biztonságiaknak tűnő emberek próbálnak bejutni a Dunaferr gyárába, óriási a rendőri készültség

Hatalmas rendőrségi készültséget észlelt olvasónk Dunaújvárosban, a Vasmű környékén péntek este. Olvasónk azt írta, a pletykák szerint az ukrán tulajdonosok próbáltak bejutni, miközben bentről a dolgozókat nem engedték ki.

A Dunaújváros.com arról ír, szintén észlelték a hatalmas rendőri készültséget. A lap nem hivatalos információi szerint “a Dunaferr társaságcsoport tulajdonlása miatti jogvita eszkalálódott ma délután/este”. A rendőri készültséget a város bevezető útjain és a Vasmű téri főkapunál észlelték.

Pintér Tamás jobbikos polgármester azt mondta a 24.hu-nak, hogy valóban körülbelül ötven, biztonságinak tűnő személy próbál bejutni a gyárba.

Őket a rendőrök ellenőrizni kezdték, a város több bevezető útján torlódás alakult ki emiatt. Több biztonsági ember így is eljutott a vasműhöz, ahol megpróbáltak bejutni a gyárba, de ott is hatalmas a rendőri készültség. A polgármester szerint ők is a gyártól tudnak a személyek érkezéséről, akik Budapestről mentek Dunaújvárosba.

Korábban a Dunaferr kiadott egy közleményt, amelyben arról írtak, hogy ukrán agresszorok próbálták törvénytelenül megszerezni a gyár vagyontárgyait, a polgármester szerint a pletyka most is ugyanez.

A háttérben az a vita állhat, ami az ISD Dunaferr Zrt. orosz és ukrán tulajdonosai között feszül.

Kérdéseinkkel megkerestük a rendőrséget, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.