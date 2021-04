Vascsővel estek az eléjük kanyarodó bringásnak a baleset után

A „Nemzet Csótánya” azt mondja: azért is csalódott a kommunista rendszerben, mert nem engedték közelebb a tűzhöz, és így érzett a rendszerváltás után is. Mostanában úgy érzi, megtalálta a számítását. Utazás egy 75 éves rocksztár lelkében: ármány, szerelem, politika és rock and roll.