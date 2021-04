Kásler: A tömeglélektan szélsőséges megnyilvánulása miatt korlátozzák egyes országokban az AstraZeneca beadását

A WHO és az Európai Gyógyszerügynökség állásfoglalása szerint nem lehet oki összefüggés az AstraZeneca-vakcina és vérrögképződés között. Ennek ellenére feltehetően a tömeglélektan szélsőséges megnyilvánulása miatt néhány országban átmeneti jelleggel bizonyos korcsoportokra korlátozásokat vezettek be – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Életközelben c. videósorozatban adott interjújában, ahol a tárcavezető az aktuális járványügyi helyzetről beszélt.

Arról, hogy sokan visszautasítják a háziorvos által felajánlott AstraZeneca vakcináját, ebben a cikkben írtunk bővebben:

A miniszter szerint nagyon sok a nyitott kérdés. Néhány esetben megfigyelték azt, hogy kialakult agyi trombózis. Azonban a nagy nemzetközi szakmai szervezetek a WHO is és az Európai Gyógyszerügynökség bejelentette azt is, hogy oki összefüggést nem lehet kimondani.

Kásler Miklós kiemelte azt is: Magyarország az oltások tekintetében rendkívül sikeres. Ez az egyetlen egy igazán hatékony lehetőség a koronavírus-járvány megfékezésére. Nem csoda, hogy a világ felfigyelt, mert hiszen a világ számos részén, nagyon sok országban az átoltottsági számok, az arányok Magyarországhoz viszonyítva, annak töredéke – fűzte hozzá.

Az orvosminiszter elmondta: a biostatisztikusaink megbecsülték az oltás eredményeképpen megmentett emberi életeket, és a 65 év fölötti korosztályt tekintve ez a szám megközelítőleg 3500. És ahogy az átoltottság nő, ez a szám is folyamatosan emelkedik.

A tárcavezető megjegyezte: az ellenzék oldaláról folyamatosan elhangzik, hogy az első és a második hullám alatt otthonukba bocsátott kórházi betegek tömegesen haltak volna meg.

Ezt tételesen szeretném cáfolni, ugyanis egyetlen egy beteget sem küldhettek haza egyetlen egy magyar kórházból sem, akinek a kórházi kezelés elmaradása súlyos egészségkárosodást okozott volna, vagy az életét veszélyeztette volna

– mondta.

Ha megnézzük a 2020-as évi összhalálozást, és összehasonlítjuk az előző öt év átlagával, akkor azt tapasztaljuk, hogy egészen november végéig, amikor a második hullám tetőzött, minden egyes hónapban az átlaghalálozás alatta maradt a megelőző öt év átlagának – magyarázta.

Kásler Miklós kitért arra is: „2018 óta, miniszterségem minden áldott napján rendszeresen elhangzik az ellenzék részéről, hogy a magyar egészségügyi ellátórendszer összeomlott.”

Nem omlott össze, jelen pillanatig sem omlott össze, és minden valószínűség szerint tartani tudja még ebben a rendkívül nehéz helyzetben is a megfelelő szakmai kondíciókat

– húzta alá a miniszter.

A tárcavezető az interjú végén beszélt arról is, hogy az Emmi a 100 Tagú Cigányzenekart 30 millió forinttal támogatta, „ami lehetővé teszi ennek az időszaknak az átvészelését, és megígértük, hogy megfelelő próbahelyiséget keresünk a számukra.”