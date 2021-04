„Sokan úgy gondolják, ez egy webshop, ahol szabadon lehet válogatni az oltóanyagok közül”

Nemrég még az orosz vakcinára vadásztak embereket a háziorvosok, most az AstraZeneca oltóanyagának visszautasítása miatt küszködnek. Sokan mondják vissza a felajánlott vakcinát, így lehetséges az, hogy egészséges fiatalok is megkapják az oltást, már ha elfogadják a mások által visszautasított oltóanyagot – ez azonban esetenként további feszültséget szül.

Jól állunk, haladunk szépen – foglalták össze az általunk megkérdezett háziorvosok az utóbbi egy hétben felpörgő oltási kampány állását a saját körzetükben. Még valamit állítottak egyöntetűen:

nagyon sokan válogatnak a vakcinák közül, nem fogadják el a számukra elsőként felajánlott oltóanyagot. De amíg februárban az orosz és a kínai oltóanyaggal szemben volt érezhető bizalmatlanság, most az AstraZeneca vakcináját utasítják rendre vissza.

A brit-svéd oltóanyag kapcsán az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) arra jutott, hogy nagyon ritka esetben trombózist okozhat, ennek ellenére a szervezet hangsúlyozta: a vakcinát érdemes továbbra is minden korcsoportnál alkalmazni. Ám ezzel több nyugati európai ország szembemegy, és csak 60 év felettieknek engedélyezi a használatát, ami azért ironikus, mert nem olyan rég, az oltás kezdetén még éppen a korcsoportnak nem javasolták a hiányzó klinikai vizsgálatok miatt.

Idehaza viszont nem változtatnak az AstraZeneca oltási protokollján, közölte Gulyás Gergely, aki a csütörtöki kormányinfón próbálta nyugtatni a kedélyeket. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a védettség szempontjából nincs érdemi különbség a vakcinák között, mindegyikben meg lehet bízni, mindegyik nagy mértékben véd. Azt is elmondta, hogy nem állítják le az AstraZeneca beadását, és nem is változtatnak a protokollon, mert erre nincs ok: sem az EMA, sem a magyar hatóságok nem változtattak az alkalmazási szabályokon, minden korcsoportban ajánlott a vakcina, erre erősített rá utóbb Müller Cecília tiszti főorvos is. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az Európai Gyógyszerügynökség döntése azt jelenti, hogy az AstraZeneca megbízható és megfelelő védettséget biztosít, nem mellesleg az Egyesült Királyságban több mint 18 millió embert oltottak már be vele.

Azt nem tudni, mennyire nyugtatják majd meg akár az EMA, akár Gulyás szavai az AstraZeneca-vakcinát visszautasítani készülőket, mindenesetre Eörsi Dániel budapesti háziorvos szerint valahol érthető ugyan a bizalmatlanság, de az oltóanyaggal szembeni szakmai aggályok enyhék, és a koronavírus nagyságrendekkel veszélyesebb, mint bármelyik oltóanyag. Jól érzékelhető, hogy a legnépszerűbb vakcina a Pfizer-BioNTeché, amit sokan kifejezetten kérnek arra hivatkozva, hogy nekik az a jó – csakhogy sokaknál orvosilag semmi sem indokolja ezt.

„Hiába ajánljuk fel a Szputnyikot, neki a Pfizer kell” – vázol fel egy visszatérő viselkedést Eörsi, aki szerint „ilyenkor nehéz empatikus kommunikációt gyakorolni”, és ő leginkább a magas kockázatúakat próbálja meggyőzni arról, hogy fogadják el bármelyik felkínált vakcinát, az egészséges fiataloknál kevésbé nyomasztja, ha időt veszítenek az amúgy felesleges válogatás miatt.

Az orvos kétezer fős körzetében majdnem minden olyan idős és krónikus beteg, akire rendkívül veszélyes a koronavírus-fertőzés, megkapta legalább az első adagot, sőt a 40 év felettiek közül is, aki akarta, már megkapta az első dózist, így most túlnyomórészt a 20-as, 30-as korosztály oltását szervezi. Tapasztalata szerint jelenleg éppen a fiatalabbak a problémásabbak, válogatósabbak, míg korábban az idősebbek voltak.

Sokan úgy gondolják, ez egy webshop, ahol szabadon lehet válogatni az oltóanyagok közül, és kiválasztják azt, ami szerintük a legmegfelelőbb a számukra. Engem pedig egy ügyfélkapcsolati menedzsernek tekintenek, aki nyilvántartja az igényeket.

Kiss Csaba kótaji háziorvos is küszködik az AstraZeneca elutasítottsága miatt. Akik eddig hajlandóak lettek volna felvenni, sokan most meggondolják ezt, és sok munkával jár szervezni helyettük más beoltandókat – számol be tapasztalatairól a 2700 fős vegyes körzetet irányító (azaz gyermekeket is ellátó) orvos, aki természetesen csak a névrokona annak a doktornak, aki Erdőkertesen tagadta meg az oltás beadását pácienseinek, mivel a rendelőjét nem tartotta alkalmasnak erre a célra.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei háziorvos azt mondja, különösképpen nem győzködi azt, aki nem kéri az AstraZenecát, csak megkérdezi, mi az aggálya, amire ő elmondja a szakmai szempontokat. Ha valaki azok alapján sem szeretné beadatni, akkor ráhagyja. Azt azonban nem szeretné, hogy valaki nem valós problémák miatt utasítsa el, és csak jóval később kerüljön sorra emiatt. De van, aki semmiképpen sem akarja felvenni, ezt tiszteletben tartja, és nincs semmilyen „szankció”. Mindenkinek szíve joga – mondja Kiss Csaba.

Ő is azt tapasztalja, hogy a válogatók túlnyomó többsége a Pfizert kéri, de a fiatal egészségeseknek ilyenkor azzal érvel, lehet, hogy több hónapot, sőt előfordulhat, hogy akár egy évet is kell várniuk a Pfizerre, amiből kevés van, és azt elsősorban a legveszélyeztetettebbek, a kismamák és jelenleg kampányszerű oltással a pedagógusok kapják.

Kiss Csaba szerint a fiatal, komolyabb alapbetegséggel nem küzdő emberek inkább kapjanak meg most bármilyen védőoltást, mint hogy a visszautasítás miatti, esetlegesen több hónapos várakozásban megfertőződjenek a koronavírussal.

Egy 1700 fős praxissal rendelkező székesfehérvári háziorvos is küszködésként jellemezte azt, hogy regisztrált páciensei közül sokan válogatnak a vakcinák közül, az AstraZeneca elutasítottsága pedig szerinte is egyre növekszik. Nehéz meggyőzni őket arról, hogy a szövődmények csak kis számban fordultak elő, és ez nem jelenti azt, hogy ez nem egy jó oltás – magyarázza, hogyan próbál meg érvelni az Astra mellett, de elismeri, csak keveseket sikerül ezzel meggyőznie. Pedig nagy számban kapott AstraZeneca vakcinát, de küzdelmes, hogy embert is találjon rá. A többi oltóanyagot elfogadják szerinte, de a Pfizer és a Moderna a „legkelendőbb”.

Így vannak olyan fiatalok, akik teljesen egészségesek, és be tudja oltani őket, ha elfogadják az AstraZenecát, amit más visszautasított. Így előnybe, de legalábbis előbb sorra kerülhet az a fiatal, aki igent mond erre az oltóanyagra.

Négymillió beoltottig simán eljutunk, utána jön a neheze

A válogatás és az elutasítás ellenére jó ütemben halad az oltás a háziorvosok szerint. Eörsi Dániel számításai szerint a jövő héten betegeinek a fele be lesz oltva. Jelenleg nagyjából 750-800 páciense kapta meg az öt vakcina közül az egyiket. Sokan, nagyjából 600-700-an vannak azok, akik nem regisztráltak, értük komolyan aggódik. A 24.hu-nak nyilatkozva elmondta, korábban minden, 60 évesnél idősebb betegét felkereste, és a nem regisztráltak felét meg is tudta győzni a vakcinálásról. A 60 alatti nem regisztrált betegeinél azonban nem tudja vállalni, hogy egyenként felkeres mindenkit.

A háziorvos kiemelte: az oltóanyag-ellátottság elérte azt a szintet, hogy azok, akik kockázatnak vannak kitéve, és szeretnének oltást, kapnak is, de azoknak, akik nem nagy kockázatúak és fiatalabbak, még egy kicsit várniuk kell. Az oltakozás következő szakaszai azonban nehéznek ígérkeznek, mert jön majd egy olyan fázis, amikor nagyobb lesz a kínálat, mint a kereslet, vagyis a sok beérkező oltóanyagra kevesebben akarnak jelentkezni, így egyre inkább az lesz a probléma, hogy a háziorvosok hogyan szednek össze a nyájimmunitáshoz szükséges további 1-2 millió embert.

Eörsi Dániel szerint a szerdán kezdődött fokozatos nyitás alapjául szolgáló 2,5 millió beoltott járványügyi szempontból nem számít mérföldkőnek, mert ennek a duplája lesz az, ami a járványt érdemben lassíthatja. Aggasztó viszont az, hogy egyelőre nincs 5 millió regisztrált, ráadásul a járvány megállításához szükséges nyájimmunitáshoz 6, de inkább 7 millió beoltottra lenne szükség Magyarországon.

Úgy véli, a mostanáig regisztrált 4 millió ember beoltásáig viszonylag simán eljutunk – Gulyás Gergely szerint erre már április végére van esély –, utána viszont már könyörögni kell majd az embereknek. Megnehezítik majd az alapellátó orvosok dolgát a „potyautasok” is, akik a többiek immunitásától várják saját védelmüket. Az oltási program ezen fázisa lesz a legnehezebb, sok indulatra számít a háziorvos.