Müller Cecília: Magyarország egy oltó nemzet

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján György István beszélt először, azzal kezdte, hogy „ezekben az órákban lépjük át a kétmilliomodik beoltottat”. A múlt héten adták be a legtöbb oltást, 540 ezret, azonban ez a szám azért növekszik, mert már a második körös oltások is nagyobb számban zajlanak.

Eddig 3,7 millióan regisztráltak oltásra, közülük 1,5 millióan 65 éven felüliek. Utóbbi csoportnak már 78 százalékát beoltották.

A héten kezdik oltani azokat az óvodai, általános iskolai és középiskolai dolgozókat, akik március 24-éig regisztráltak. Akik a korábban hangoztatott március 29-ei éjféli határidőig regisztráltak, azok húsvét utánra kapnak időpontot. A pedagógusokat Pfizer-vakcinával oltják kórházi oltópontokon. György István hozzátette, hogy a bölcsődei és a szakképzésben dolgozókat is oltani fogják.

Kapcsolódó SMS-ben hívják be oltásra a pedagógusokat Kásler Miklós pénteken levelet küldött a köznevelési intézményeknek, ebből kiderült: két ütemben oltják a pedagógusokat.

Az oltási folyamatot szervező államtitkár azt is elmondta, hogy négy-öt oltóbusz is járja majd a kistelepüléseket, így az ott élőknek nem kell kórházba menniük a vakcináért. Egyelőre Nógrád megyében jártak csak, de más megyékbe is mennek.

A magyar oltási program sokak szemét szúrja

– mondta György István, aki szerint a baloldal az oltás ellen hangol, és a kormányzati honlapokat is támadják.

Müller Cecília azzal kezdte, hogy nagyon örül, hogy megvan a kétmilliomodik beoltott,

Magyarország egy oltó nemzet

– fogalmazott az országos tiszti főorvos.

A járványügyi adatokról azt mondta, hogy továbbra is nagyon kedvezőtlenek: ugyan viszonylag kevés új fertőzöttet regisztráltak, de sokan kerültek kórházba.

Azt nem magyarázta meg Müller Cecília, hogy miért nem közölték a járványadatokat egészen addig, hogy elkezdődött az operatív törzs tájékoztatója.

Az országos tiszti főorvos elmondta, hogy 168 ezer adag Pfizer-vakcina és 81 ezer adag Moderna-vakcina is érkezett. Ma éjjelre pedig 250 ezer adag Szputnyikot várunk.

„A fegyelmezettség rendkívül fontos, és majd az ünnepek alatt is az lesz” – figyelmeztetett Müller Cecília, aki szerint hamarosan elérhetjük a járvány tetőzését, ha sikerül tovább csökkenteni a kontaktusok számát.

Újságírói kérdésre elmondta Müller Cecília, hogy Magyarország egyenesen Oroszországból vásárol Szputnyikot, nem más országokban gyártott orosz vakcinát veszünk.

A tanárokat pedig azzal nyugtatta, hogy ha nem si kapják meg a második oltást az iskolák kinyitásáig, már az első után nagyobb lesz a védettségük a vírus ellen.