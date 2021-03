Újabb szállítmány jött, már több mint 1,2 millió dózis Pfizer-vakcina érkezett Magyarországra

Több mint 160 ezer adag Pfizer-BionTech-oltóanyag érkezett Magyarországra kedden, ezzel a két vállalat által fejlesztett koronavírus-vakcinából szállított dózisok száma meghaladta az 1,2 milliót – közölte a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.

A keddi a 14. magyarországi szállítmány a Comirnaty nevű oltóanyagból. Az első december 26-án érkezett az országba, majd heti rendszerességgel újabbak. A Pfizer leszállította Magyarországnak az első negyedévre vállalt teljes vakcinamennyiséget, a második negyedévtől pedig jelentősen növeli az országba szállított adagok számát, tették hozzá. A két vállalat az idén több mint kétmilliárd adag vakcinát gyárt és szállít le szerve a világban a tervek szerint. Magyarország összesen 10 millió 870 ezer adagot rendelt, ami 5 millió 435 ezer ember beoltásához elég.

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a következő egy hétben a regisztrált idősek közül 157 ezren a kórházi oltópontokon kapnak majd Pfizer-vakcinát.

A járvány kezdete óta ebből az oltóanyagból érkezett a legtöbb Magyarországra. A kínai Sinopharm vakcinájából 1,1 millió adag jött eddig.

Az alábbi cikkünkből az is kiderül, hogy a Pfizer vakcináját a legnagyobb számban a 80 évesnél idősebbek kapták (összesen több mint 250 ezren), de 242 ezer 25 és 49 év közötti is hozzájutott, mivel ezzel oltották be az egészségügyi dolgozók túlnyomórészét: