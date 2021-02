Évszázados szaktudás, megbízhatóság és hatékonyság áll egy-egy tabletta mögött (x)

Gyógyuljon magyar gyógyszerrel!



Balla Sándor (balról), Kereszty György, Richter Gedeon és Wolf Emil a magyar gyógyszergyártás ikonikus alakjai közé tartoznak

Kevés olyan magyar fejlesztés létezik, amely több mint száz éve a minőséget, a hatékonyságot, a gondoskodást és a szakmai tudást testesíti meg. A magyar gyógyszer és a hátországot biztosító hazai gyógyszeripar kiváló szakembereivel együtt generációk óta járul hozzá hazánk és a világ több mint 100 országa lakosságának egészségéhez, miközben a legtöbb egészségügyi panaszra alternatívát is kínál.

Magyarország évszázadok óta ontja magából a tehetséges orvosokat, vegyészeket, biokémikusokat, gyógyszerészeket, akik korszakos és úttörő felfedezéseikkel hozzájárultak ahhoz, hogy a minél több betegség kezelhető legyen a világ egyre több lakója számára. Hihetetlen, de a méltán világhírű magyar gyógyítás szinte egyidős az államalapítással, igaz, őseink eleinte elsősorban a szent kutakat és a gyógynövényeket hívták segítségül egy-egy panasz kezelésére. A robbanásszerű változás a 19. század végén indult el, amikor Szent-Györgyi Albert (C-vitamin kutatása), Than Károly (karbonil-szulfid felfedezése), Felletár Emil (vérfoltok felismerése), majd Wolf Emil és Kereszty György (az egyik legismertebb láz- és fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatóanyagának előállítása) – csak hogy néhány példát említsünk – olyan fontos megállapításokra jutottak, amelyek jelentősen előre mozdították a gyógyítást. Ezekben az években alakultak ki olyan gyártási technológiák, amelyek lehetővé tették, hogy az újonnan felfedezett gyógyszereket jó minőségben és jelentős mennyiségben lehessen előállítani és minél több embernek elérhetővé tenni a gyógyulást. Magyarország az elsők között kapcsolódott be a gyógyszergyártásba és vált néhány évtized alatt gyógyszergyártó nagyhatalommá: ma már több mint 100 országban használnak magyar gyógyszert, amely a legtöbb betegségre, egészségügyi panaszra kínál megfelelő alternatívát.

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) létrehozta és szigorú feltételrendszer alapján adja ki a Magyar Gyógyszer Védjegy (lajstromszám: 215 069) használati jogát. Az ilyen formán létrejött védjegy használatára kizárólag a MAGYOSZ ad ki engedélyt, elsősorban azért, mert fontosnak tartja, hogy segítse a szakemberek és a laikusok eligazodását a gyógyszerek kiválasztásában. Minden olyan gyógyászati céllal forgalomba helyezett termék jogosult lehet a Magyar Gyógyszer Védjegyet használni, amely a védjegy használatára vonatkozó követelménynek eleget tesz. Eszerint a szempontrendszer szerint kizárólag arra a gyógyszerre kerülhet fel a Magyar Gyógyszer Védjegy, amely magyar forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik és legalább egy további, Magyarországhoz szorosan kapcsolódó, kutatás-fejlesztési vagy gyártási tevékenységgel összefüggő, külön szabályzatban lefektetett feltételnek megfelel.

A házi- és szakorvosok, valamint a patikákban dolgozó gyógyszerészek ismerik a Magyar Gyógyszer Védjegyet, így őket érdemes megkérdezni, hogy melyik készítmény származik hazai gyártótól.

A gyógyszerhamisítás a világban egyre nagyobb méreteket ölt, még ha hazánkban ez nem is általános probléma, fontos, hogy a betegek gyógyszereiket mindig gyógyszerészektől szerezzék be. Ezúton is köszönjük mindazok bizalmát, akik Magyar Gyógyszer Védjeggyel ellátott készítményt választanak a terápiához. Ezzel nemcsak a beteg szervezetének, hanem a hazai vállalkozásoknak is segíthetnek. A magyar gyógyszereket fejlesztő, gyártó és forgalmazó vállalatok mindemellett elkötelezett hívei a környezetvédelemnek, és kisebb az ökológiai lábnyomuk is az országhatáron belüli értékteremtésnek köszönhetően. Válasszuk a Magyar Gyógyszert, gyógyítsunk és gyógyuljunk ezekkel a termékekkel.