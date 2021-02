Merkely maga választotta az orosz vakcinát, hogy erősítse a bizalmat

Merkely Béla választhatott az amerikai Pfizer és az orosz Szputnyik V vakcina között, és nem azért döntött az utóbbi beadása mellett, mert azt gondolja, hogy jobb vagy hatásosabb lenne, hanem ezzel is megnyugtató üzenetet kívánt küldeni az oltás előtt állóknak – írja a Portfolio.hu a KOVIDők Facebook-oldal péntek este közvetített élő beszélgetése alapján.

A Semmelweis Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy az oltás sokkal erősebb védettséget ad, mint az, hogy ha valaki átesik a koronavíruson. Százszoros az antitest mennyisége azoknál, akiket beoltottak, mint azoknál, akik betegek voltak, mondta.

Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője azt mondta, az a jó vakcina, ami elérhető, véd és megbízható. Bármelyik vakcina jobb, mint a fertőzést elkapni, kórházba, lélegeztetőgépre kerülni és végül meghalni – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy húsz vakcina van a harmadik klinikai fázisban. Szerinte minden ország olyan vakcinát gyárt, amiben jó, Kína az inaktívált vírusra építő vakcinatechnológiában jó. Jakab szerint különösen jók az mRNS típusú vakcinák, mint a Pfizeré és a Modernáé, de az inaktivált vírust tartalmazó vakcina is adhat erős, akár ezeknél erősebb védettséget is. Kitért arra, hogy jelenlegi tudásunk szerint nem kell tartani a kínai vakcinától, amellyel a jövő héten kezdenek oltani Magyarországon.

Jakab Ferenc arról is beszélt, hogy aki nem oltatja be magát, az biztosan elkapja a vírust, ugyanis az új variánsok 70 százalékkal gyorsabban terjednek.