Hóviharokat és extrém hideget hozhat a jövő hét

Extrém hideg idő jöhet: 100 km/h-s széllel, havazással, éjszakánként -20 fok sem kizárt! – írja a metkep.hu a jövő heti előrejelzésében. Az erősebb széllökések szerencsére csak a hét második felében lesznek jellemzőek.

A viharos szelek hozzák a sarkvidéki hideget is, ezért az ország minden pontján nagy lehűlésre kell számítani. Ahol most 10 Celsius-fok körül van a hőmérséklet, jövő héten ott is komoly mínuszok jönnek.

Mint írják, országszerte hullhat hó, de a legtöbb hóra jelen állás szerint a keleti megyékben készülhetünk, akár 8-10 cm-t meghaladó hó is eshet. Hozzáteszik, hogy ez még meglehetősen bizonytalan.

A hétvégén éjszakánként -15 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála, és nappal sem lesz melegebb -5 foknál. Vasárnapra virradóra pedig a -20 fokokat is jeleztek előre.