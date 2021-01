Kunetz Zsombor: Nem várhatjuk meg az átoltottságot, mert itt kő kövön nem fog maradni

Ki kell nyitnunk! Ha nem is teljesen, de szabályozottan és részlegesen. Sokkal jobban járunk így, mintha ez spontán először titokban, zugkocsmánként történne meg egy forradalommal kísérve. Az látszik, hogy NEM lesz gyorsan elég megfelelő oltóanyag, tehát NEM várhatjuk meg az átoltottság megtörténtét, mert itt kő kövön nem fog maradni.

– többek között erről ír Facebook-bejegyzésében Kunetz Zsombor egészségégügyi szakértő Facebook oldalán.

Kunetz szerint „ha egy vonalat kell húzni”, akkor az látszik, hogy az iskolák, munkahelyek leállása és a megfelelő maszkviselés önmagukban fékezték a járványt és „itt ez utóbbin van a hangsúly”. Azt nem tartja fenntarthatónak, hogy „örökké leálljanak a munkahelyek, az iskolák”. Ez úgy látja nemcsak a munkanélküliek, és a vagyonukat, megélhetésüket elvesztők számát, hanem a társas kapcsolatok brutális rombolásán keresztül komoly pszichés, és testi károsodásokat is okoznak.

Szerinte megfelelő garanciákat kell arra kidolgozni, hogy a vendéglátóipari egységek legalább kültéren kinyithassanak, de arra is, hogy egyéb nyár óta zárva tartó szórakozóhelyek, mint például a színházak, múzeumok is kinyithassanak.

Meg kell fontolni a kijárási tilalom enyhítését, kitolását is

– teszi hozzá.

A szakértő arról is ír, hogy a zárt terekben „korlátozni kell a légköbméter szerinti emberszámot, kiterjesztve ezt a bevásárlóhelyekre is. Csak és kizárólag maszkban, mégpedig minimum FFP2-es maszkban lehet zárt térben, egymástól megfelelő távolságra bármin is részt venni, bevásárolni”.

Kunetz teljes bejegyzése itt elolvasható: