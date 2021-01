Kinyitnának a pécsi múzeumok

Jó lenne, ha újra fogadhatnánk látogatókat

– osztotta meg velünk véleményét Csornay Boldizsár, a pécsi Janus Pannonius Múzeum igazgatója. „Az egészségügyi szakemberek segítségével kidolgozhatnánk ennek biztonságos szabályait, és képesek is lennénk azokat betartani” – tette hozzá.

A 15 állandó kiállítást működtető pécsi intézmény dolgozói szenvednek attól, hogy a múzeum műkincsekkel gazdag termeiben november óta eseménytelenül telik az idő. Pécsett akad néhány különösen népszerű kiállítás, hisz a Csontváry-, a Vasarely-, valamint a Zsolnay-tárlatot évente 80–90 ezren nézik meg. A dolgozók között gyakran szóba kerül, hogy a múzeumokban meggátolható a fertőzés terjedése, hisz a kiállítótermek nagyok és levegősek, vagyis a biztonságos távolságtartás gond nélkül megoldható.

„Persze, jelenleg van annál fontosabb dolog, mint a múzeumok megnyitása, és mondhatjuk azt is, hogy lehet élni a kiállítások nélkül, ám egy tárlat nemcsak kulturális, hanem közösségi élmény is, és ha megnyitunk, akkor egy kicsit újraindul a társasági élet, ami viszont létszükséglet. Ha ide eljönnek az emberek, akkor találkozhatnak, egymásra köszönhetnek, beszélgethetnek, és ez által enyhülhet a bezártság okozta rosszkedvük” – folytatta gondolatmenetét Csornay .

Ezt a feltevést erősíti, hogy amikor júniusban – három hónap bezárás után – újra megnyíltak a múzeumok, akkor a publikum országszerte megrohanta a tárlatokat. Aztán jött a novemberi leállás, de az év első tíz hónapjában így is nagyjából annyi volt a látogató, mint a korábbi években, holott csak hét hónapig voltak nyitva a tárlatok, állítja Csornay Boldizsár.

A múlt év végén volt egy online szakmai megbeszélés több múzeum szakemberei között, amelyen részt vettek a pécsi kollégák is, és ott szóba került, hogy jó lenne újranyitni a kiállításokat, ám akkor – mivel naponta 4–6 ezren kapták el a koronavírust, és 150–180-an haltak meg – a közhangulat nem kedvezett volna egy ilyen javaslatnak. Most viszont kevesebb a napi megbetegedés és itt van már a vakcina is, így vélhetően kedvezőbb lenne egy ilyen felvetés fogadtatása, mondta a pécsi igazgató, ezért terveik szerint online szakmai beszélgetést kezdeményeznek erről. Az ötletnek lökést adhat, hogy Firenzében a múlt héten újra megnyitott az Uffizi Képtár (igaz, oda egyelőre csak a helyiek és a tartománybeliek léphetnek be).

Megkérdeztük az egyik legnagyobb pécsi oktatási intézmény, az Apáczai Nevelési Központ 1. Számú Általános Iskolájának igazgatóját, Odrobina Zoltánt, hogy ők vajon örülnének-e a múzeumok megnyitásának, el mernék-e vinni a diákokat a kiállításokra, és a direktor határozott igennel felelt.

Egy múzeumban a diákok kevésbé lennének közel egymáshoz, mint az iskolai tantermekben, így a fertőzés veszélye sem erősödne. A kiállításokon a gyerekeket végre új impulzusok érhetnék, amióta nem lehet menni sehová, élményszegénnyé vált a tanulók élete

– fogalmazott.

Kiemelt kép: Csontváry Kosztka Tivadar Baalbek című festményét nézik érdeklődők a pécsi Csontváry Múzeumban a Múzeumok éjszakáján 2018. június 23-án. MTI Fotó: Sóki Tamás