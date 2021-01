Már építik a Fertő tavi állami hotelt: a teherautók egy hét alatt összetörték az utat

Januárban megkezdődtek a munkálatok a Fertő tó partján, ahová szállodát, kikötőt, és sportkomplexumot is épít Mészáros Lőrinc cége. A nemzeti parki területre elkezdtek felvonulni a munkagépek, és ugyan egyelőre még messze nem annyi teherautó jár a környéken, mint azt a hatástanulmányban prognosztizálták, máris adódtak gondok.

Kapcsolódó Napi háromszáz teherautóval érkezhet a NER a Fertő tó partjára Állami pénzből épülhet négycsillagos szálloda, kikötő és 16 teniszpálya a Fertő tó partjára. A nemzeti park területén Mészáros Lőrinc cége vezényli az építkezést, amely ellen hiába tiltakoztak a helyiek. A beruházást egy 2017-es tűzvész is megkönnyíti. Riport.

A Fertő tó barátai Facebook-oldalra posztoltak több képet arról, hogy a betonút több helyen elkezdett összetörni a megnövekedett forgalom miatt. Helyi forrásaink megerősítették, hogy valóban mostanában keletkeztek a károk.

Egy hete kezdték el az építőanyag szállítást a Fertő partra!

A város útjain már látszik Kárpáti úr csapatának áldásos tevékenysége. Posted by Fertő tó barátai on Wednesday, January 20, 2021

Az egyik előzetes hatástanulmányban azt írták, hogy akár napi 300 teherautó is járhat majd a a környéken. Kárpáti Béla, a beruházást felügyelő Sopron – Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója viszont már egész más számot mondott a Cyberpressnek:

A kivitelező előzetes becslése szerint a járműforgalom nem haladja meg a 25 gépjármű/nap számot. Ahhoz, hogy ez a forgalom ne terhelje a lakosságot, olyan organizációs útvonalat határoztunk meg, amely kikerüli Sopron Megyei Jogú Várost és Fertőrákos belterületét

– nyilatkozta a baráti hangvételű interjúban a korábban a KDNP-ben politizáló Kárpáti.

Fertőrákosiaktól úgy tudjuk, hogy a település főutcáján is elmegy már most is néhány teherautó, pedig még csak most kezdték szállítani az építőanyagot. A projekt kritikusai szerint pedig az elkerülő út nyomvonala természetvédelmi területre esik.