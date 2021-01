Az OGYÉI-főigazgató újabb információkat akar az orosz vakcináról

Szentiványi Mátyás szerint a végső szót a a Nemzeti Népegészségügyi Központ mondja majd ki.

A Magyar Hírlapnak az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója azt mondja, az elmúlt időben – főleg az orosz vakcina miatt – a politika célkeresztjébe kerültek, de náluk csak a szakma számít.

Aki ennek az ellenkezőjét állítja, az egyszerűen nem mond igazat.

Szentiványi Mátyás úgy látja, a szokatlanul rövid idő dacára alapos munkát végeztek, mielőtt kiadták az engedélyt. A pénteki interjú megjelenésekor – Szijjártó Péterhez hasonlóan – egyébként ő is Moszkvában lesz, hogy az orosz egészségügyi szakemberekkel átbeszélje az oltási gyakorlat tapasztalatait.

Azt mondja, az orosz vakcináról már elég tudással rendelkeznek, de még újabb információkat akar szerezni az oltásról, amit egyébként két hónapon át megfeszített munkával vizsgáltak. Általában erre 210 napjuk van.

A Budapestre küldött dosszié vaskos volt, videó­konferenciákon is tisztázni kellett náhány részletet és a helyszínen tanulmányozták a gyártást, a laboratóriumi munkát. Az orosz vakcina vizsgálatakor akadtak gondok, de

ez velejárója bármilyen fejlesztői munkának. Például az úgynevezett fázis-3-as vizsgálatnak hiányzott egy közbülső riportja, de aztán ezt pótolták, illetve minőségi kérdésünk is akadt, amire szintúgy megnyugtató módon feleltek.

Kollégái másfél hete Moszkvában újra, a korábbinál alaposabban ellenőrizték a gyártás részleteit, menetét. Szerinte nem az a fontos, honnét érkezik a vakcina, hanem az, mit tud.

Azt pedig, hogy mit tud és mit nem, a rendkívül szigorú kutatások nyomán született dokumentáció dönti el.

Az OGYÉI engedélye egyébként annyit jelent, hogy a dokumentáció megfelelő, de az engedélyezési folyamat végén a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) áll,

ahol nemzetközileg elismert magyar orvosok mondják ki a végső szót.

A NNK először a vakcina minden egyes gyártási tételéből mintát vesz, ami két-három hétig tart, a szakemberek megvizsgálják, az adott szer megfelel-e a korábban leírtaknak.

Az OGYÉI a vizsgálatok lezárultával szerdán az orosz vakcinára ideiglenes, Magyarországon érvényes használatbavételi engedélyt adott ki. A Népszava azt írja, nagy lehetett a sietség volt, hogy két hónapos vizsgálatát a magyar gyógyszerhatóság le tudja zárni. Az engedélyezés előtt órákkal küldték Oroszországból a jelentéseket.

A lap azért kereste meg a hatóságot, mert a külügyminiszter szerda délután még azt nyilatkozta, „a magyar gyógyszerészeti hatóság szakemberei jelenleg is Oroszországban vannak és a helyszínen tanulmányozzák az orosz vakcina gyártási folyamatát”, majd be is bejelentették, hogy a Szputnyik V megkapta az engedélyt.

Kiderült a gyorsaság oka az volt, hogy a szakemberek szerdán fejezték be a gyártási folyamat tanulmányozását, megküldték az ellenőrzésük jegyzőkönyveit az intézetnek, amely határozatát bő kéthónapos alapos értékelői munka alapján hozta meg.