Rengeteg eldobott és eltört műanyagszánkó maradt ezen a hétvégén is Kékestetőn – erről számolt be a RTL Klub Híradója, amely közösségi oldalas fotókat is közölt riportjában.

A kékestetői sípálya üzemeltetője szerint minden hétvégén több zsák szemetet gyűjtenek össze, naponta köbméter számba lehet ennek mennyiségét számolni.

A pálya fenntartója arra kéri emiatt a pálya használóit, hogy a szemetet a közeljövőben a kihelyezett konténerekbe tegyék.