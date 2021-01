Életveszélyes verekedésbe torkollott a kocsma előtti hangos zenehallgatás

Életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség egy testvérpár ellen, mert másfél évvel ezelőtt egy Kiskunmajsa környéki községben egyikük úgy megvert egy férfit, hogy életveszélyes fejsérüléseket szenvedett, majd a testvérével közösen meg is rugdosták a földön fekvő férfit.

Az egyik férfi a presszó előtt szórakozott az ismerőseivel. A vádlott és ismerősei egy zenedoboz segítségével zenét is hallgattak. A zene azonban túl hangos volt, amiért korábban már a presszóból is kiküldték őket. Valaki pedig sört is löttyintett a zenedobozra. A doboz nem hibásodott meg, de hangos szóbeli vita kezdődött. Ezt meghallva kijött a presszóból a későbbi sértett. A hangoskodók közé lépett, hogy lecsillapítsa őket és megelőzze a verekedést.

Ekkor érkezett meg a hangoskodó férfi bátyja. Meghallotta a vitát, odalépett a békítő férfihez és egyszer, nagy erővel, ököllel arcon ütötte. A férfi az ütés miatt hanyatt esett és fejének hátsó részét a betonba ütötte. A fivérek többször is megrúgták az eszméletét vesztő férfit.

A további verekedést a helyszínen lévő személyek akadályozták meg, akik ellökdösték a fivéreket a férfi közeléből. Ezután az elkövetők távoztak a helyszínről, míg a jelenlévők értesítettek a mentőket, akik a sérültet kórházba szállították. A férfi az idősebb elkövető ökölütése miatt életveszélyes fejsérüléseket szenvedett, a rúgásoknak az életveszély kialakulásában nem volt szerepük.

A többszörös visszaesőnek minősülő idősebb férfi jelenleg más ügyben kiszabott fegyházbüntetését tölti, őt a főügyészség életveszélyt okozó testi sértéssel vádolja. Büntetlen előéletű öccsének garázdaság vétsége miatt kell felelnie.