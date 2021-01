Nem dolgozik tovább Donáth Anna asszisztenseként Ceglédi Zoltán

Még októberben írtuk meg a 444.hu nyomán, hogy a tévés elemző- és véleményműsorokból és humoristaként is ismert Ceglédi Zoltán a momentumos EP-képviselő, Donáth Anna asszisztenseként dolgozik. A helyi asszisztensek egyébként nem az Európai Parlamenttel állnak szerződésben, hanem a képviselővel, személyes tanácsadóknak lehet őket titulálni.

Ceglédi szerződése kommunikációs tervezésről, szövegírásról, kampányötletek kigondolásáról, stratégiai tanácsadásról és politikai napirendelemzésről szólt. Donáth Anna stábja ki is adta a dokumentumot, e szerint Ceglédi január eleje óta dolgozik az EP-képviselő mellett, és javadalmazása bruttó 865 ezer forint havonta.

Most honlapján jelentette be Ceglédi, hogy nem dolgozik többé Donáthnak.

Az például mára teljesen világos lett, hogy én így, ilyen munkát már nem végezhetek. Nem egyértelmű kudarc ez, hanem annak belátása, hogy nem tudok egyszerre versenyző és edző lenni. Sokan mondták, hogy elég lett volna az elején bejelenteni pár sorban, és minden mehetett volna tovább. Hát… nem. Azzal és ahogy, amit én mondok, úgy nem. Annának fölösleges és méltatlan tehertétel az én szavaimért is helytállni, ezredszer is kedvesen válaszolni az ifjú házmesternek, aki kifotózza neki a kommentemet, hogy “szóljon már rám”. Engem pedig folyamatos önvizsgálatra késztet, hogy amit mondok vagy írok, az nem hozza-e őt kellemetlen helyzetbe.

Azt is írta Ceglédi, hogy nem „lehet aztán azért sem folytatni, mert ha engem valaki a közszereplői tevékenységem miatt utál, az is Annán is csattanhat a végén. Fölösleges támadási felület.”

Ceglédi megírta a posztban azt is, hogy kifejezetten szerette volna, hogy Donáth legyen az ellenzéki miniszterelnök-jelölt 2022-ben, de a politikus ki akarja tölteni EP-mandátumát 2024-ig.

Kiemelt kép: Farkas Norbert /24.hu