„Az egész családomat lemészárolta ez a féreg. Életet az életért” – mondta a bíróságon a gyászoló férj

Folytatódott a Fővárosi Törvényszéken annak a 23 éves férfinak a büntetőpere, aki bozótvágó késsel végzett egy 42 éves kőbányai asszonnyal a három gyermeke előtt. K. Dániel megpróbált bocsánatot kért az áldozat férjétől az első találkozás során, de a gyászoló férj gyorsan tudtára adta, hogy soha nem fogja tudni neki megbocsátani azt a szörnyűséget, amit tett a családjával.

K. Dániel december 30-án a Harmat utcában követni kezdte a vele egy emeletes házban lakó és hazafelé tartó kiskorút. A házban a férfi hazament és magához vett egy bozótvágó kést és más fegyvernek minősülő tárgyakat is, azért, hogy a kiskorút bántalmazza, majd a szomszédban lakókhoz ment és becsengetett.

Amikor az anyuka résnyire kinyitotta az ajtót, a férfi belökte a lakásba és egy bozótvágó késsel összekaszabolta a gyermekei előtt. A gyermekeit utolsó leheletéig védő anyukát kórházba vitték, de már nem lehetett megmenteni az életét. A halottszemle során összesen 26 szúrt, vágott sebet találtak az áldozaton.

A nyomozó hatóság ehhez az ügyhöz egyesített egy másik büntetőügyet is, amelyben a fiatalt azzal gyanúsították, hogy december 25-én megerőszakolta a 12 éves kiskorú féltestvérét, és gyermekpornográf felvételeket tárolt a lakásán talált notebookon. A nyomozók egy titkos naplót is találtak a brutális gyilkos albérletében, amely tele volt szexuális fantáziálással. A Bors most újabb részleteket közölt a bíróságon felolvasott naplóból, amiben K. Dániel leírja milyen szörnyűséget tett a kishúgával.

Semmi megbánást nem éreztem, amikor elvettem a szüzességét. Nagyon jól tudok kislányokat manipulálni

– írta a férfi, aki korábban az egyik barátnőjét is kikötözte és megerőszakolta a gyanú szerint. K. Dániel arról is részletesen írt a naplójában, hogy az interneten is csak pucér kislányokat keresett, hogy csillapítsa a vágyait, de az nem csillapította, hanem csak erősítette azokat.

A tárgyaláson a kishúga vallomását is lejátszották, de azt már K. Dániel sem bírta végighallgatni és rosszullétre hivatkozva szünetet kért. A gyászoló férjt is meghallgatták. Elmondta, hogy próbálnak normálishoz közeli életet élni a gyerekeivel, de soha nem fogja tudni feldolgozni a történteket. K. Dániel bocsánatot kért az özvegytől, de ő hosszasan a szemébe nézett, és azt mondta, hogy képtelen megbocsátani neki.

Nem tudok, ezt nem lehet. Nem a buszon léptél rá a lábamra. Az egész családomat lemészárolta ez a féreg. Én azt mondom, életet az életért

– mondta a családapa.