A legnagyobb ajándék, ha törődünk egymással!

A karácsony sok család számára legalább akkora stresszforrás, mint a nyugodt pihenés és a kikapcsolódás időszaka: év végi hajtás a munkahelyen, ajándékok beszerzése, becsomagolása, nagybevásárlás intézése. Mire eljön a Szenteste, a legtöbben már fáradtak, kimerültek vagyunk. Mi lenne, ha idén kivételesen bevetnénk pár vadonatúj ötletet?

Mielőtt elragadna minket a vágy a szépen, színesen, csillogón becsomagolt ajándékdobozok iránt, álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk át, min és hogyan kellene változtatnunk, mit rontottunk el az évben, és mit csinálhatnánk másként a következőben. Iktassunk be legalább egy délelőttöt az ünnepek előtt, a lényeg, hogy tudjuk, záros határidőn belül lesz majd egy (fél)nap, amikor csak magunkkal foglalkozunk. Ne stresszeljünk azon, hogy a rohanás, előkészületek és az ünnepi őrület alatt miért nem tudjuk magunkat bevackolni egy meghitt, békés sarokba, mert erre a programra – reményeink szerint – akár még a csendesebb január is tökéletesen alkalmas lesz.

És soha, egy pillanatra se felejtsük el: rossz szokásainktól és stresszes életmódunktól nem csupán az ünnepek és szilveszter apropóján, előbb is megszabadulhatunk! Mert minél előbb változtatunk a hozzáállásunkon és teret engedünk a pozitív átalakulásnak, annál többet tehetünk saját magunk, sőt szeretteink testi-lelki harmóniájáért is. Elég, ha például csak a dohányzásra gondolunk: hiszen mi lehetne nagyobb ajándék a fa alatt saját magunk és szeretteink számára, minthogy ezt a rossz szokásunkat is átgondoljuk!

A ma már mindenki számára ismeretes kockázati tényezők tudatában is, több mint egy milliárdan dohányoznak világszerte. Ez pont annyi, mintha 1800-ban a világ teljes népessége dohányzott volna. A helyzet hazánkban sem jobb: Magyarország lakosságának körülbelül egynegyede, azaz több mint kétmillió ember fogyaszt rendszeresen valamilyen dohányterméket.

A tudomány jelenlegi állása szerint a dohányzáshoz köthető betegségek kialakulásáért nem a nikotin – amely valóban erős függőséget okozó anyag és például fejfájással, szédüléssel járhat – a leginkább felelős, hanem az elsődleges veszélyforrás az égés és az égés során keletkező füst. A cigarettafüstben több, mint hétezer vegyi anyag van, amelyek közül 93-ról megállapította az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA), hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre. Emellett szintén fontos tény az is, hogy cigarettázáskor a dohányosok a környezetükben lévőket is veszélynek teszik ki, a füstben keletkezett káros anyagok számukra is ártalmasak.

Éppen ezért magunkat és környezetünket úgy védhetjük meg leginkább a dohányzás okozta ártalmaktól, ha rá sem szokunk, illetve, ha már rászoktunk, akkor igyekszünk minél előbb letenni a cigarettát. A dohányzás ártalmait ugyanis úgy kerülhetjük el, ha egyáltalán nem fogyasztunk dohány- és nikotintartalmú terméket. Azok a felnőtt dohányosok viszont, akik valamiért nem szoknak le, ma már választhatnak olyan alternatívákat is, amelyekkel kevesebb káros hatásnak tehetik ki saját magukat és a környezetükben élőket, mint a cigaretta esetében.

A tudomány fejlődésének köszönhetően ma már különböző füstmentes technológiák állnak rendelkezésre a dohányzási ártalmak csökkentésére, mint például a nikotinsóval működő technológia, a nikotintartalmú folyadék elektronikus hevítésén alapuló e-cigi, vagy a dohány-hevítéses technológia. Mindhárom technológiában közös, hogy használatuk során nincs égés, ezért füst sem keletkezik, de az adott technológiától függően, dohány-, illetve nikotinpára szabadul fel.

Fontos tudni, hogy a füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, hiszen ezek is tartalmaznak nikotint, ami függőséget okoz, és megemeli a szívfrekvenciát, valamint a vérnyomást. A nem megfelelő minőségből fakadó esetleges mellékhatások pedig csak megbízható forrásból származó anyagokkal kerülhetők el. Éppen ezért az ünnep és a hétköznapok szépségét azzal biztosíthatjuk, ha egyáltalán el se kezdünk dohányozni. Dohányzás esetén pedig az ünnepek közeledtével itt a pillanat, hogy teljesen megszabaduljunk a dohány- és nikotintartalmú termékektől, mert kizárólag a leszokással küszöbölhetők ki a legnagyobb mértékben a dohányzás és a nikotin ártalmai.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából, reklámnak nem minősülő tájékoztatásként készült a Philip Morris Magyarország Kft. hozzájárulásával.

