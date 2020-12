Kesztyűs kézzel a kórokozókkal szemben (x)

Az elmúlt hónapok másról se szólnak csak a védekezésről – minden lehetséges eszközt bevetünk, hogy elkerüljük a járványt. Már a gyerekek is tudják, hogy maszk és kézfertőtlenítő nélkül ki sem lépünk a lakásból. De mit tegyünk akkor, ha a sok kémiai anyag már próbára tette a bőrünket?

Jellemzően a gyerekek keze nagyon hamar kirepedezik, szárazzá válik télen a hideg idő miatt, és ezt a kellemetlenséget még fokozza az alkoholos fertőtlenítő használata. Sikítva tiltakoznak, hogy újra és újra befújjuk a kezüket. Az érzékeny vagy ekcémás bőrük miatt eleve sok kínt átélő felnőtteknek szintén fájdalmat okoz az alkoholos fertőtlenítő gyakori használata. De mi a jó döntés? A biztonságot válasszuk a vírussal szemben vagy bőrünk épségét őrizzük meg? Szerencsére létezik egy olyan megoldás, aminek köszönhetően nem kell választanunk.

Magyar innováció

Az egyedülálló, Immunetec kéz- és bőrvédő krém több év fejlesztés, tesztelés és engedélyezés után született meg egy magyar laboratóriumban. A krémben található láthatatlan ezüstionok már a használat első pillanatától felveszik a harcot a kórokozókkal szemben, megakadályozva további szaporodásukat a következő kézmosásig vagy bőrfelület tisztításáig. Használata védelmet biztosít a család minden tagja számára a vírusok, baktériumtörzsek és gombák ellen – mindezt úgy, hogy közben ápolja is a bőrt. A fertőtlenítő krém használata nem jár semmilyen kellemetlenséggel, ráadásul több órán át is védelmet nyújthat. Használata egyszerű: amikor elindulunk otthonról, egy borsónyi mennyiséggel kenjük be a kezünket. Csak akkor kell újra használni, ha kezet mosunk, mert ez a fertőtlenítő nem csak abban a pár másodpercben véd, amíg használat után el nem párolog a kezedről, ugyanis vékony védőréteget képez a bőrön és az ezüstionok segítségével folyamatosan és hatékonyan elpusztítja az összes bőrfelületre kerülő kórokozót akár 4-5 órán át. A baktérium, gomba és szelektív vírus inaktiváló hatású fertőtlenítő 99,9%-os antimikrobiális hatásfokkal véd bennünket. Utazás közben, vásárlás alatt és akár a kórházban töltött idő alatt is az Immunetec krém láthatatlan kesztyűként folyamatos védelmet nyújt.

Védelem és ápolás

Az ezüstionok a kezelt felületen koncentrálódnak és csak akkor lépnek reakcióba, ha kórokozóval találkoznak.

Az Immunetec termékekben található ezüstionok a kórokozósejtek felszínéhez kötődnek és megrongálják azok sejtfalát. A kórokozósejt belsejébe bejutott ezüstionok blokkolják a sejt anyagcseréért felelős enzimeket ezzel gyakorlatilag leáll az anyagcseréje és elpusztul. Az ezüstionok a kórokozósejt DNS-szálaihoz kötődnek, zavart okozva a replikációs folyamatban, és meggátolják a sejtek további szaporodását.

A kéz- és bőrvédő krém ráadásul anélkül pusztítja el a vírusok, baktériumok és gombák 99,9%-át, hogy bejutna a bőrön át a szervezetbe. A bőr teljes felületén alkalmazható, nem szárítja azt, és használata során nem okoz kellemetlen, ragadós érzést

Miért válaszd az Immunetec fertőtlenítőkrémet?

· Nem tartalmaz alkoholt, így nem szárítja a bőrt.

· Folyamatos védelmet nyújt

· Hatékonysága klinikailag igazolt

· Dermatologiailag tesztelt. A tesztek kimutatták, hogy még a problémás, allergiára hajlamos bőrt sem irritálta.

· Több mint 50 veszélyes organizmussal szemben hatékony (pl: Influenza A, MRSA, E.coli, Salmonella, Listeria, Rhinovirus, HIV-1, Pseudomonas, Campylobacter).

· 99,9%-ban csökkenti a kórokozók számát.

· Ameddig a bőr felületén van, hatását mindvégig kifejti.

· Nem ragad, nem hagy maga után kellemetlen érzést a bőrön

· Hipoallergén.

· Állatkísérlet-mentes.

· A szabadalmaztatott Immunetec technológia antimikrobiális hatásának bizonyítására minden vizsgálatot a Nemzeti Népegészségügyi Központ Hatósági Osztályán végeztek.