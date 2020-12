Az Orbán-rendszer nagy ellenségeként festette le magát az izraeli börtönben ülő magyar „menekült”

Keserű Sándor Izrael azt állította, hogy veszélyben az élete, mert Magyarországon bosszút akarnak állni rajta a Borkai-videó miatt.

Amíg fel nem akasztanak Budapest főtéren, addig nem nyugszanak. Ez lesz a bosszújuk. Az életemért könyörgök, ne adjatok ki nekik! Ha visszatérek Magyarországra, a börtönben fognak megölni, és varjak elé szórják a húsomat.

Ezeket a drámai mondatokat Keserű Sándor Izrael intézte az izraeli közvéleményhez egy bulvárlap hasábjain a múlt héten. A 45 éves magyar férfiről a Mako.co.il írta meg, hogy otthoni üldöztetésére hivatkozva politikai menedékjogot kért Izraelben, de már lassan egy éve rács mögött van, a nitzani börtönben kénytelen várni arra, hogy a bírósági eljárások véget érjenek. A hosszú, kétségbe esett hangvételű üzenetekkel megtűzdelt cikkben Keserű azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök személyes ellenségként kezeli őt, miután kirobbantott egy olyan politikai botrányt, amivel nagyon sokat ártott a Fidesznek.

Innentől a magyar újságolvasóknak is ismerős lehet Keserű neve: ugyanis ő volt az, aki a 2019-es önkormányzati választás előtti napokban teljesen váratlanul magára vállalta a kampány legnagyobb botrányát, és ezzel legalább egy rövid időre magára vonta a hazai sajtó figyelmét. Amikor a média jó része azt nyomozta, hogy ki állhat a Borkai Zsoltot lemondásra kényszerítő, a Fideszt pedig valóban nehéz helyzetbe hozó szexvideók kiszivárogtatása mögött, Keserű a YouTube-on jelentkezett be Izraelből, azt állítva, hogy ő az „Ördög ügyvédje”, és ő fizetett hatszámjegyű összeget azért, hogy a szexvideó kikerülhessen.

A valódi botrányblogon azonban már másnap megjelent egy szolgálati közlemény:

Van ez a kretén dr. (?) Keserű Sándor, aki a YouTube-on nekem adja ki magát. Na, még véletlenül sem vagyok ő.

Keserűnek azonban a gyors és egyértelmű cáfolat sem szegte kedvét. Újabb és újabb videókat osztott meg, amelyekben ügyvédként és „már-már magyar Edward Snowdenként” további óriási horderejű leleplezéseket ígért Orbánról, a bírósági korrupcióról, és Polt Péter legfőbb ügyészt is elszámoltatással fenyegette. Néha százezres nézettséget elérve, szövevényes történetekkel ecsetelte, milyen szerteágazó kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Azt is mondta, hogy azért látta elérkezettnek az időt, hogy kiálljon a nyilvánosság elé, mert Izraelben megkapta a politikai menedékjogot.

Ez azonban nem volt igaz. A YouTube-os szereplések ugyanis januárban megszakadtak, Keserűt ekkor, másfél évnyi izraeli tartózkodás után őrizetbe vették.

A férfi 2018. április 18-án hagyta el Magyarországot és utazott Izraelbe. Azon a napon a Budapest Környéki Törvényszéken lett volna jelenése, ahol egy büntetőper fővádlottja volt. A hivatali vesztegetés miatt indult bírósági eljárás elég nagy figyelmet kapott a sajtóban, mert rajta kívül a vádlottak padján ült Habony Árpád egykori ügyvédje, Busch Béla és Oszter Sándor színész is. A társaságot egy vidéki vállalkozó vádolta meg: a vád szerint 50 millió forintot csaltak ki tőle azzal az ígérettel, hogy kapcsolataik segítségével kedvezőbb irányba terelik a vállalkozó adóügyét. Keserűt távollétében első fokon öt év, majd az idén év elején jogerősen hét év börtönre ítélték, és elfogató parancsot is kiadtak ellene. (Oszter Sándort jogerősen felmentették.) Viszont nem ez volt az egyetlen ügy, amely félbemaradt Keserű külföldre távozása után: a Police.hu adatai szerint jelenleg is nyolc elfogató parancs van érvényben ellene csalás, befolyással üzérkedés, testi sértés miatt.

Keserű a szökése előtt beszerzett magának olyan papírokat is, amelyekkel zsidó származását akarta igazolni. Ezek ahhoz kellettek, hogy bebiztosítsa az izraeli letelepedési eljárás sikerét. Az ügy a hitközségben is belső vitákat kavart, mert a igazolási eljárás során nem tudott igazán meggyőző családi dokumentumokat bemutatni.

A Jeruzsálemi Kerületi Bíróságon zajló politikai menedéki eljárás interneten fellelhető beadványa szerint a 2018-as szökésről az izraeli hatóságoknak is tudomása volt. A államügyészségi kérelme alaposan leírja a Budapesti Törvényszéken lezajlott eljárás részleteit, és azt is, hogy Keserű a bírósági meghallgatása helyett távozott külföldre, de kiderül belőle az is, hogy a férfi és jogi képviselője ténylegesen a Borkai-ügyre támaszkodva próbáltak elhitetni, hogy a kiadatása esetén politikai üldöztetéssel kellene számolnia. Azzal is érveltek, hogy Magyarországon nagy az antiszemitizmus, ezért a kiadatott zsidók nagy veszélynek vannak kitéve.

Az irat azonban nem sok jóval kecsegtette a beadványozót. A bíróság elfogadta az államügyészség álláspontját, és néhány részlet tisztázását kérve a kiadatás mellett döntött. Ennek végrehajtásig Keserű a már említett izraeli börtönben tartózkodik.

Keserű azonban ebben a nehéz helyzetben is bizonyította, hogy színes egyéniség, és érdekes sztorikat tud mesélni. A Mako bulvárlapban például a korábban emlegetett ügyvédi háttere helyett azzal állt elő, hogy orvosként akart letelepedni Izraelben. Azt is mondta, hogy Magyarországon sikeres belgyógyászati magánklinikát működtetett, de egy papír- és a műanyag-újrahasznosítással foglalkozó gyára is volt, amely dollármilliókban mérhető eredményeket termelt évente. Emellett hosszan mesélt arról, hogy kényszerű távozása előtt a magyar filmiparban is fontos szerepet játszott, és nemcsak filmeket készített, hanem egy olyan stúdiót is létrehozott, amely főleg háborús filmek forgatásával foglalkozott.

A YouTube-on található videók alapján egyébként annyi köze mindenképpen volt a filmezéshez, hogy a már említett Oszterrel megpróbált összehozni egy ÁVH című alkotást, és az RTL Klub 2011-es riportja szerint statisztaként szerepelt Brad Pitt Magyarországon forgatott zombis filmjében.

A 24.hu megkereste az izraeli magyar nagykövetséget, hogy megtudjuk, jelenleg hol tart a kiadatási eljárás. A nagykövetség azt javasolta, forduljunk a külügyminisztériumhoz. Onnan azonban egyelőre nem kaptunk választ.