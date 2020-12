Müller Cecília: 17,5 millió adag vakcinát kötöttünk már le, nem választható az oltóanyag

Elindult az a honlap, ahol a koronavírus-vakcina iránti igényeket lehet jelezni, ez egy igényfelmérés, amely alapján meg tudjuk becsülni, hogy hányan szeretnének élni a vírus elleni oltakozás lehetőségével

– közölte az országos tiszti főorvos az operatív törzs keddi tájékoztatóján.

Müller Cecília hangsúlyozta, a védőoltások akkor indulhatnak Magyarországon, ha meglesz a magyar hatóságok által engedélyezett vakcina, mert jelenleg ilyen hazánkban még nincs.

Mint mondta, a kormányzat minden lehetőséget megragad, minden lehetőségről tárgyal, ami ígéretes.

17,5 millió adag vakcinát kötöttünk már le a különböző gyártóknál. Az orosz vakcinát is vizsgáljuk, magát az oltóanyagot és a dokumentációját is. Hamarosan egy kínai vakcina dokumentációja is beérkezik, amit az engedélyező hatóságok és virológusok elkezdenek vizsgálni. Azt nem lehet megmondani, melyik vakcinával fogjuk megkezdeni a védőoltások beadását

– magyarázta.

Müller szerint a magyarok bizalommal vannak a magyar gyógyszerhatóságok és a vakcinák iránt is. Mint fogalmazott, tömeges oltásra a következő év első negyedévében számíthatunk.

Az oltakozás nem a regisztráció, hanem az oltási terv szerint zajlik majd. A regisztráció nem jár kötelezettségekkel, ha valaki most úgy gondolja, szeretnék megkapni a védettséget, de később meggondolja magát, tiszteletben tartják a döntését.

Újságírói kérdésre válaszolva közölte, azt a vakcinát lehet majd beadatni itthon, amit a hatóságok jóváhagynak, biztonságosnak tartanak, és amiből rendelkezésre fog állni, választani nem lehet, a döntés szakmai alapon nyugszik. Azt a vakcinát tudják majd felajánlani, ami minden engedéllyel rendelkezni, amivel rendelkeznie kell. Arra nem tért ki, hogy ha több oltóanyagot is elfogadnak a szakemberek a bevizsgálások során, akkor mi alapján rendelik majd be azokat, és ha például két vagy több vakcinát is szállítanak Magyarországra egyszerre, akkor ki, melyikből kap majd.

Miután ismertette a napi adatokat, arról beszélt, a kórházban ápoltak és a lélegezetőgépen lévők száma sem csökken, ezért szükség van a szigorító intézkedések fenntartására.

Az előző héten diagnosztizált új fertőzöttek 16,7 százaléka 65 évnél idősebb, de az új betegek legnagyobb arányát 23 százalékkal a 40-49 évesek teszik ki.

Az operatív törzs sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a november közepén bevezetett intézkedések óta 90 üzletet zárattak be a szabályok megszegése miatt.