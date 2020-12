Vági Róbert lesz a Central Médiacsoport operatív vezérigazgató-helyettese

2021 elejétől Varga Zoltán tulajdonos-vezérigazgató a kiadó hosszú távú fejlesztésére, stratégiai megújítására koncentrál annak érdekében, hogy a (24.hu-t is kiadó) Central Médiacsoport értékeihez hűen tudjon működni a változó gazdasági, társadalmi körülmények között is. A piac változásai azonos időben kívánnak meg hangsúlyosabb stratégiai befektetői munkát a tulajdonos részéről, és fokozottabb operatív válaszképességet a szervezettől a mindennapi munkában. Ezen kihívásokra egyszerre válaszolva 2021. január 1-jétől Varga Zoltán a Central Médiacsoport operatív vezérigazgató-helyettesévé nevezi ki Vági Róbert kereskedelmi igazgatót (képünkön).

Reagálva a gazdasági és piaci változásokra a Central Médiacsoport újjászervezte felső vezetésének működését 2021 év elejétől. Így míg Varga Zoltán tulajdonos – megtartva vezérigazgatói pozícióját a Centralban – személyes erőforrásaiból ezentúl többet áldoz a hosszú távú stabil működés tervezésére és a befektetői értékteremtésre, addig az operatív feladatokat a kiadó felső vezetésében már régóta részt vevő, most kinevezett helyettesére delegálja.

A kinevezés kapcsán Varga Zoltán elmondta: „Az elmúlt több mint öt évünk a Central Médiacsoporttal a folyamatos fejlődésről, tudatos építkezésről szólt. Nemcsak arról van szó, hogy egy nagyon jó médiaportfolió továbbfejlesztését kezdtük meg a Central indulásakor, de mi magunk is egy olyan tanulási folyamatba vágtunk, ami messze túlmutat a korábbi elképzeléseinken. A tanulás többször hibákkal, vagy épp újabb és újabb feladványokkal járt együtt. A más vállalkozásainkra is alapvetően jellemző tulajdonosi felelős gondolkodás mellett a Central Médiacsoport azonban egy másfajta, elemi felelősségre is megtanított bennünket.

Ez a befektetésünk olyan értéket képvisel, amiért magánemberként, befektetőként és vezetőként is kiállunk; piaci alapon működő, gazdaságilag fenntartható, független médiát biztosítunk a hazai és külföldi magyar olvasóknak, valamint a hirdetőinknek. Ez egy nagyon fontos kapcsolat, amit sokan sokszor elfelejtenek, vagy csak figyelmen kívül hagynak: pénzügyi eredményesség nélkül nincs függetlenség hosszútávon, a nem piaci alapon működő média nagyon könnyen és gyorsan válik üres, értékek nélküli eszközzé, játékszerré ma a világban.

Mi a befektetésünket felelős tulajdonosként ettől a kiüresedéstől eddig is megvédtük, ezután is óvni fogjuk. Az idei év számtalan korábban elképzelhetetlen kihívás elé állította a kiadót, ami tulajdonosként és vezetőként is rengeted feladatot jelent. Szügyi Gergő tulajdonostársammal segítségre van szükségünk az operatív vezetésben. Ezért kértem fel helyettesemnek Vági Róbert kereskedelmi igazgatót.”

Vági Róbert a kinevezése kapcsán elmondta: „A hazai médiapiac önmagán messze túlmutató drámája, hogy nagyon kevés Centralhoz hasonlóan független és pénzügyileg is sikeres médiacég van itthon. A kettő természetesen oda-vissza együtt jár egymással: a megkérdőjelezhetetlenül független működés és tartalom egyik alapfeltétele a megkérdőjelezhetetlenül stabil bevételi háttér. Hosszú távon mindenképpen megtérül a tartalmi függetlenség, a sokszínűség, a színvonalas termékpaletta – másfelől pedig a pénzügyi stabilitás megőrzése a színvonalas médiapiaci működésünk záloga. Ez a stabilitás teszi lehetővé, hogy folyamatosan kísérletezzünk, megújítsunk, hogy üzletileg és szakmailag is maximalisták lehessünk. Ha valamit az utóbbi háromnegyed év minden piaci nehézsége – mint egy számunkra sikerrel záruló éles terhelésteszt – megmutatott nekünk, hogy a Central minden szempontból kiegyensúlyozott, sok lábon álló, tartalmában és bevételeiben is jól diverzifikált, sikeres médiacég – amit egy világjárvány sem tud letéríteni a számára kijelölt útról. Nagyon kemény időszakon vagyunk túl, amikor felelősségteljesen és belátással kellett sokszor nehéz döntéseket meghoznunk. De a cél és az eredmény is tisztán látszott ezen időszakban is: egy sikeres, eredményes üzleti modellt kellett a környezeti változásokhoz alakítanunk. Így tudtunk eredményesen megújulni, és tanulni, erősödni a nehézségek között. Kereskedelmi szemléletű, de hosszú médiás múlttal rendelkező vezetőként ezt szervezeti és szakmai örökséget szeretném továbbvinni.”