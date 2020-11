Müller Cecília: Rendkívüli erőfeszítéssel, de bírja az ellátórendszer

Maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt összesen 683 személlyel szemben intézkedtek a hétvégén a rendőrök – mondta el Kiss Róbert alezredes az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján. Ennek túlnyomó többsége a közterületi maszkviselés szabályának megsértése miatt történt. A kijárási tilalom életbe lépése óta 8790 személlyel szemben intézkedtek eddig. Az elmúlt két napban 19 826 hatósági házi karantént rendeltek el.

Mivel most már egy ideje az antigén gyorsteszteket is használják, ezáltal jelentősen sikerült lecsökkenteni a várakozási időtartamot – jegyezte meg Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos szerint így könnyebben ki lehet szűrni a gyanús esetek közül a ténylegesen koronavírusos betegeket is és gyorsabban lehet ellátni őket.

A fertőzöttek számának növekedésével számítani kell arra, hogy az elhunytak száma némi késéssel növekedni fog, tette hozzá. Ugyanakkor Müller figyelemre méltó eredménynek nevezte azt, hogy az előző naphoz képest többen gyógyultak meg a Covidból, mint ahány új beteget regisztráltak.

Az országos tiszti főorvos szerint igaz, hogy emelkedő tendenciát mutat a járványgörbe, de egyfajta lassulás vehető észre.

December elején dönt a kormányzat ismételten arról, hogy az ünnepekben milyen szabályok lesznek érvényesek, emlékeztetett Müller Cecília.

Újságírói kérdésekre adott válaszok: