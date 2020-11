Sokan csak azért vinnének haza kutyát a menhelyről, hogy kimehessenek utcára este nyolc után

Amióta életbe lépett az este nyolc óra utáni kijárási tilalom, megállás nélkül csörög a debreceni állatmenhely telefonja – tudósít az RTL Klub Híradója.

Ennek pedig az az oka, hogy a kutyasétáltatás az egyik kivétel a kijárási korlátozás alól este nyolc óra után: azaz sokan úgy akarnak a kiskapun kibújni, hogy kutyát fogadnak örökbe.

Csige Alexandra, a debreceni menhely vezetője azonban azt mondja: épp ezért „nem mehet ki kutya innen, amíg ez a járványhelyzet van.”

Hangsúlyozza:

Az örökbefogadók 99 százaléka csak a kiskapu miatt szeretne most kutyát.

Novák Éva, a Menhely Alapítvány munkatársának hasonló tapasztalata van, szerinte „a betelefonálók többsége ezt el is ismeri.” Azt is mondja, ők azért is utasítják el az ilyen igényeket, mert aggódnak, hogy a járvány elmúltával tömegével hoznák vissza az állatokat.

