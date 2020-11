Ha a kormány elvonja az iparűzési adót, még a közvilágítással is gondok lehetnek Gyöngyösön

A kormány újabb ütést visz be az önkormányzatoknak

A Covid-19 miatti elvonások már eddig is 600 millió forinttal rövidítették meg Gyöngyös büdzséjét, ha Parragh László „elvadult ötletei” alapján bármilyen további adóbefagyasztás vagy elvonás történik, az már komoly létszámleépítéssel, egyes szolgáltatások megszűnésével vagy korlátozásával fog járni, s leginkább egyfajta vegetáció lesz jellemző a 29 ezres város életére

– mondta el a Népszavának Hiesz György, a mátraaljai település független — korábban szocialista — polgármestere.

Az iparűzési adóelvonás miatt ebben az évben 400 millió forintot buknak el, ezt a város 50 legnagyobb adóbefizetőjének visszajelzései alapján számították ki.A parkolás kormányzati szinten elrendelt ingyenessé tétele és az idegenforgalmi adóbevételek elmaradása 50-50, vagyis együttesen százmillió forintos veszteség, s hasonló nagyságrend az elvont gépjárműadó. Emiatt idén minden önkormányzati cégnél „megvágták” a költségvetést egységesen 3 százalékkal, hogy csökkentsék valamelyest a veszteségeket. A lap szerint jövőre már alaphangon nagyobb hiánnyal számolnak, hisz a cégek megcsappant idei árbevétele alapján számolják ki a következő évben fizetendő iparűzési adót, így a polgármester szerint a bevételkiesés 2021-ben meghaladhatja az egymilliárd forintot, ami egy 13 milliárd forintos éves városi büdzsében már jelentős tétel.

Hiesz elképesztőnek nevezte, hogy egy kamarai elnök ajánlást tehet a települési adónemek befagyasztására, ez ugyanis egyértelműen önkormányzati hatáskör, így annak megnyirbálása jogsértő. Ha elméleti síkon mégis foglalkoznia kellene Parragh felvetésének következményeivel, sötét jövőt vetítene előre. A városháza alkalmazottainak felét, több mint hatvan embert el kellene bocsátani, de hasonló irányelv lenne érvényes a közszolgáltató cégekre is. Az iparűzési adóból a korábbi évek kormányzati elvonásai miatt már eddig sem az eredeti célra, vagyis a fejlesztésekre költöttek, hanem például óvodák, bölcsődék működtetésére, ezekre is kevesebb pénz jutna. Ha csökken az adóbevétel, a városgondozási cég ritkábban fog utcát, járdát takarítani, nem ültetnek virágot a parkba és lehet, hogy az utcai lámpák is csak éjfélig világítanak – mondta a polgármester a Népszavának.

