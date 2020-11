Orbán: A magyar kormány nem készül az abortusztörvény szigorítására

A magyar nők a sajtóból tudták meg, hogy a magyar kormány kezdeményezője volt egy abortusz ellenes koalíciónak – kezdte felszólalását az MSZP-s képviselő, amivel egy közelmúltbeli közös, nemzetközi nyilatkozatra utalt.

Gurmai Zita arról is beszélt a Parlamentben, hogy időről időre felmerül a magyar kormánynál, hogy be kellene tiltani az abortuszt, „pont úgy, ahogy most ezt Lengyelországban megkísérelték.” Az MSZP-s képviselő ezért arra kérte a kormányfőt, hogy „nyugtasson meg mindenkit, a Fidesz-kormány nem készül az abortuszjog szigorítására. A törvényalkotásnak, ha ezen a téren van teendője, az – a képviselő szerint – a megelőzés. „Tájékoztasson arról, hogy mit tesz a kormány az abortuszok számának további csökkentése érdekében.”

Orbán Viktor erre egy mondattal úgy reagált:

A magyar kormány nem készül az abortusztörvény szigorítására.

Gurmai erre megkérdezte újra: milyen lépések várhatók ezen a területen? Erre Orbán Viktor újra megismételte, amit korábban mondott.

Ezt megelőzően a jobbikos Jakab Péter mondta azt felszólalásában, hogy a miniszterelnök “megőrült”, mire Kövér László házelnök azonnal félbeszakította, és közölte vele: időben figyelmezteti minden későbbi konfliktus elkerülése érdekében. “Próbáljon meg egyszer az életben úgy fogalmazni, ahogy ebben a Házban ez illendő.”

Jakab Péter ezután úgy folytatta: magyarok ezrei halnak meg a koronavírus-járvány miatt, százezrek maradnak megélhetés nélkül, az egészségügy összeomlóban van.

Alaptörvényben rögzíteni a lopást, na, ahhoz van esze. (…) Válságot kezelni, életet és munkahelyet menteni, na, az már nem megy

– mondta a kormányfőnek. Tény – folytatta -, hogy a gazdaságvédelmi alapban ott voltak a szükséges milliárdok, de ennek egy jó részét Mészáros Lőrincnek adta, és jutott belőle stadionépítésre, űrkutatásra, “épp munkahelyvédelemre semmi”. Nagyotmondás, semmittevés jellemzi a kormány válságkezelését – jelentette ki Jakab.

Orbán Viktor minderre úgy reagált: a kormány a nyári hónapokban felkészítette az országot védekezésre, így ma koronavírusos betegek ellátására eddig 78 kórházat vontak be, 14 ezer 785 orvos, valamint 28 ezer 847 mentőtiszt és szakápoló dolgozik. A gazdaságról azt mondta: a kormány megígérte, hogy ahány munkahelyet tönkretesz a vírus, annyit létrehoz. Jakab Péter viszonválaszában úgy fogalmazott: jachtozással és propagandával nem lehet felkészülni egy járványra. Szerinte egyebek mellett ingyenes és tömeges tesztelésre, érdemi munkahelyvédelemre, a bajbajutott dolgozók bérének minimum 80 százalékos állami átvállalására, valamint az álláskeresési járadék idejének és összegének megemelésére lenne szükség.

A kormányfő úgy reagált: A kormány ezután is mindent megtesz a védekezés érdekében – jelentette ki. “Nekünk, akik itt ülünk ezen az oldalon, minden élet számít, úgy látom, önnek viszont semmi sem drága” – mondta Jakab Péternek.

