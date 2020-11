Így lesz karbonsemleges a reggeli kávénk (x)

A bolygó 100 legnagyobb cége közül minden második törekszik arra , hogy a gyártásban előforduló anyagokat újra és újra felhasználja. A körforgásos gazdaság a kávéiparban is megjelent, sőt bizonyos kávék nemsokára karbonsemlegesek lesznek

A termékek előállításához szükséges anyagok 99 százaléka jellemzően nincs használatban hat hónappal azután, hogy az adott árucikket megvásároltuk – elég rémisztő, de szakértői becslések szerint ez a szomorú valóság a hagyományos, lineáris gazdaságban. Ezen egy új, a nagyvállalati szektorban az utóbbi években elterjedt megközelítés változtathat: a körforgásos gazdaság.

A fenntarthatóság új arca a teljes értékláncot felöleli, radikálisan írja át a szabályokat a tervezéstől a gyártáson át a fogyasztásig tartó összes fázisban, hogy megszűnjön a fölösleg, eltűnjön a hulladék, a rendszerből kieső termékek nyersanyagként szülessenek újjá. Az átállás esélyeit nagyban javítja, hogy egyre több fogyasztó keresi célzottan és tudatosan a fenntartható megoldásokat.

Cserjétől a csészéig

Hasonló tudatosság jellemzi a körforgásos szemléletet hamar elsajátító cégeket is. A Nespresso például több mint három évtizede tesz azért, hogy a mindennapi működésébe integrálja a fenntarthatóságot. A vállalat üzleti tevékenysége már 2017 óta karbonsemleges, és a cég komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ezt teljes ellátási láncában és termékei életciklusában is elérje. A cél az, hogy 2022-től kezdődően minden csésze Nespresso kávé karbonsemleges legyen.

A márka kávéinak 95 százalékát a szigorú kritériumokra építő saját fenntarthatósági programjukon keresztül szerzik be 14 ország több mint 110 000 kávétermelőjétől, akiket fenntarthatósággal kapcsolatos gyakorlatok bevezetésében támogatnak. Az elmúlt években 4,5 millió fát telepítettek a kávétermő területeken és azok közvetlen környezetében, ezzel segítve a szén-dioxid megkötést és megakadályozva a talajeróziót. A körforgásos szemléletet a termékekben és a csomagolásban is erősítik: a kávégépekben egyre több az újrahasznosított műanyag, és egyre több típusú kapszulát 80 százalékban újrahasznosított alumíniumból, illetve kis karbonlábnyomú, új alumíniumból készítenek. A célok elérésében a fogyasztókra is számítanak: több mint 90 százalékuknak könnyedén elérhetők a kapszula-újrahasznosítási lehetőségek, az újrahasznosított alumíniumból pedig új használati tárgyak és kapszulák születnek.