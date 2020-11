László Imre: Az egészségügy lassan olyan, mint a foci

A polgármesterré vált volt kórházigazgató szerint dilettantizmus, ha éppen a tomboló járvány idején kezdik a titkosított egészségügyi reform elemeit megvalósítani.

László Imre az mfor.hu-nak reagált a Népszava hírére, hogy a kormány januártól elkezdi az egészségügyi struktúra átalakítását, ehhez keres 40 „csúcsvezetőt” Pintér Sándor belügyminiszter. Újbuda DK-s polgármestere volt kórházigazgatóként úgy vélte, a reformra szükség van, de az időzítés nagyon rossz, a koronavírus-járvány miatt egyébként is komoly gondokkal küzd az ellátórendszer, amit csak súlyosbít a gyökeres átszervezés okozta bizonytalanság.

Azt hiszem, ki kell mondjam: ez a dilettantizmussal egyenlő

– mondta, majd hozzátette, nem kizárt, hogy a sürgős fokozatra kapcsolt egészségügyi átalakítások

a Boston Consulting Group által kidolgozott egészségügyi reform elemei, amit a kormány tíz évre titkosított.

Szerinte nagyon súlyos hiba, hogy a kormány az egészségügyben tovább növeli az egzisztenciális bizonytalanságot, miután már a béremelést is rosszul csomagolta be, hiszen a 40 csúcsvezetőnek is úgy kellene igent mondania, hogy semmilyen információ nincs az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény módosításairól, nem lehet tudni, mi lesz a szakrendelőkkel, a háziorvosokkal.

Az egészségügy lassan már olyan, mint a futball. Mindenki foglalkozik vele, s meg van róla győződve, tudja, hová kell rúgni a 11-est.

Az Orbán Viktor által bejelentett járványügyi szigorításokról azt mondta, immár teljesen kiszabadult a kontroll alól a járvány, nagy gond, hogy már nincs szűrő jellege a tesztelésnek, a várható tetőzés már megjósolhatatlan.

Ha nem változtat Magyarország a járványvédekezés eddigi módszerein, akkor decemberre-januárra akár napi 500-550 fő is meghalhat egyetlen nap alatt majd.

Kiemelt képünk illusztráció: 24.hu / Marjai János