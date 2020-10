Egy koronavírusban elhunyt nő alapbetegségeként prosztatamegnagyobbodást tüntettek fel

Tegnap két női elhunytnál is prosztatával kapcsolatos alapbetegségeket tüntetett fel a koronavírusról tájékoztató hivatalos állami honlap. Az egyiknél időközben javították az elhunyt nemét, a másik esetben viszont továbbra is fennáll a bizarr helyzet, ami Hadházy Ákosnak is feltűnt.

Ha nem lenne végtelenül tragikus az a rengeteg titkolózás, ostobaság, lopás és végtelen káosz, ami a magyar „járványvédelmet” jellemzi, még mosolyoghatnánk is ezen. De tragikus, ami itt zajlik, többek között a „tájékoztatásban”! – kommentálta a független országgyűlési képviselő.

Kedden korábban nem tapasztalt magasságban volt a koronavírus miatti halálozás Magyarországon. 63 elhunytról számoltak be.

Kiemelt kép: Hadházy Ákos/Facebook