Koronavírusos lett, aztán 5 hónapig nem érzett ízeket a magyar férfi

A koronavírus elhúzódó tüneteiről számolt be a RTL Klub Híradójának egyik riportja.

Keczán Ádám – szól a tudósítás – „még márciusban kapta el a vírust Ausztriában”, ennek következtében „az íz- és szagérzékelését veszítette el”, de „április elején nyilvánították hivatalosan gyógyulttá.”

Ugyanakkor a fiatalember azt mondja: „ma sem érzem 100 százalékig gyógyultnak magam, nem jött vissza százszázalékosan az ízlelésem és a szaglásom.” Hozzáteszi:

majdnem 5 hónap volt, amíg nem éreztem ízeket és szagokat. Az borzasztó volt.

A riportban kiemelik: a hosszú betegeskedésnek már neve is van, „elhúzódó covid”. Egy olasz tanulmányt is idéznek, amely felsorolja tételesen az elhúzódó tüneteket, úgy is mint, bénító fáradtság, köhögés, nehéz légzés, hallás és látás problémák, depresszió.