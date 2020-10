2 védőoltás, amit vállalj be 50 felett

Influenza, tüdőgyulladás... A betegségek okozhatnak magas lázat, kínzó köhögést, kimerültséget, szédülést, izomfájdalmat és még sorolhatnánk. 2 féle oltással ezeket elkerülheted, és a családodban lévőket is megvédheted. Bevállalod?

A védőoltások nem csak gyerekkorban fontosak, felnőttként is érdemes oltásokat felvenni egyes veszélyes betegségek ellen. A WHO adatai szerint az oltások évente mintegy 2-3 millió ember életét mentik meg, ráadásul a közösséget is szolgálják, hiszen magát a járványfolyamatot szakítják meg azzal, hogy az egyén nem kapja el az adott betegséget. Ezzel alakul ki bizonyos oltásoknál a nyájimmunitás, amivel azokat is védjük, akik nem kaphatnak oltást, így további sokmillió élet marad biztonságban.1

50 év felett kiemelten fontos, hogy idős korunk életminőségéért előre védőoltásokat vegyünk fel. Az idősek csökkent védekező képességük miatt fokozott kockázatnak vannak kitéve. Az infekciók gyakrabban fordulnak elő náluk, súlyosabb lefolyásúak és magasabb halálozással járnak, gyakrabban igényelnek kórházi kezelést. A súlyos fertőzések nem múlnak el maradéktalanul, mert a túlélők életkilátása és életminősége jelentősen rosszabbodik. Az idősek védelme jelentősen javítható a most aktuális influenza elleni, évenkénti oltással, ezen kívül a pneumococcus okozta tüdőgyulladás is megelőzhető védőoltással. 1

Jöjjenek az oltások, amiket 50 év felett érdemes bevállalni!

Tüdőgyulladás (pneumococcus pneunomia)

Mit okoz? Magas láz, köhögés, mellkasi szúró fájdalom, ami lélegzetvételkor fokozódhat. A beteg légzése szapora, felületes, az érverés is szapora, ami a láz, bakteriális toxinok és légzési elégtelenség közös tünete. A betegeket gyakran köhögés kínozza, a köpet kezdetben kevés, később könnyebben ürül.2

Mikor kérjük a védőoltást és milyen gyakran kell az oltást felvenni? Az 50 év felettiek és a krónikus betegségben szenvedők fogékonyabbak a pneumococcus okozta bakteriális tüdőgyulladásra, de a dohányosok és az immunsérültek is kiemelten veszélyeztetettek. Felnőtt korban az erősebb immunválaszt és a hosszabb távú védettséget adó, egyadagos oltás javasolt a tartós védettség kialakításához.3

Influenza

Mit okoz? Magas láz, kimerültség, erőtlenség, fáradtság, levertség és izomfájdalom, a betegség későbbi szakaszában étvágytalanság, szédülés, szemkönnyezés, orrdugulás, orrfolyás, száraz köhögés.2

Mikor kérjük a védőoltást és milyen gyakran kell az oltást felvenni? 50 év felett már erősen ajánlott. Mivel az oltóanyag az előző influenza szezon elemzései alapján készül, évente ismételni érdemes. Az oltóanyag minden évben változik, ahogy a vírus is.3

Az influenza és a bakteriális tüdőgyulladás, gyakran kéz a kézben járnak, mert influenza fertőzés szövődményeként pneumococcus okozta tüdőgyulladás alakulhat ki másodlagos fertőzésként, mely súlyosabb betegséghez, akár kórházi kezeléshez is vezethet.4

Referenciák:

1. WHO, Word Immunization Week, 2013 Better supply systems key to reach all children with life-saving vaccines Joint news release WHO/UNICEF/GAVI Alliance/BMGF https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/world_immunization_week_20130418/en/

2. European Respiratory Society (ERS). European Lung White Book – Chapter 18. Avaliable at: https://www.erswhitebook.org/chapters/acute-lower-respiratory-infections/ Utolsó megtekintés: 2020. szeptember 22.

3. NNK módszertani levele a 2020 évi védőoltásokról. Elérhetőség: Védőoltási Módszertani Levél – 2020 https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/modszertani_levelek; Utolsó megtekintés 2020. szeptember 22.

4. Ludwig Endre: Érvek a felnőttkori vakcináció mellett – a leggyakoribb légúti infekciók megelőzésének lehetőségei (2014) 155. évf. 44. szám (1743–1747). DOI: 10.1556/OH.2014.30034

Anyag lezárás dátuma 2010.10.05.