Önkormányzati jelentés: így vitték haza az adományokat az ott dolgozók az egyik budapesti családsegítőtől

A budafok-tétényi családsegítőbe érkezett adományokból először mindig az intézmény vezetője válogatott, utána jöttek a többiek, a rászorulóknak már csak a maradék jutott – állítja az önkormányzat vizsgálóbizottságának jelentése, amelyet a Fidesz is megszavazott.

Február elején közölt riportot a Partizán arról, hogy mi történik a XXII. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központban. A központ vezetőjét, Daróczi Csillát nem sokkal később lemondásra kérte fel Karsay Ferenc fideszes polgármester.

Daróczi menesztésének indoka az volt, hogy a nő nem szerzett doktori fokozatot a Debreceni Egyetemen, pedig korábban ezt állította. Ez azért lényeges, mert Daróczi a doktori oklevelét is csatolta a pályázathoz, amellyel az intézmény élére jelentkezett. Bár a vezetői posztnak nem feltétele a doktori fokozat, a benyújtott dokumentum felvetette az okirat-hamisítás gyanúját, ráadásul Daróczi a médiában is doktorként szerepelt.

De nemcsak vele, hanem az általa vezetett intézménnyel kapcsolatban is előkerültek gyanús ügyek, ezek kivizsgálására a budafok-tétényi képviselő-testület vizsgálóbizottságot hozott létre, amely jelentést készített a visszaélésekről. A vizsgálóbizottság momentumos elnökének jelentését szeptember 10-én a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta, így a fideszes képviselők is. A testület a jelentés alapján feljelentésekről is döntött, de a dokumentum a zárt ülés miatt nem lett nyilvános. A 24.hu viszont megszerezte a szöveget, amelyben a bizottság kiválogatott adományokról, munkahelyi terrorról és lakásbérléssel kapcsolatos visszaélésekről ír.

A bizottság áttekintette a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ működését, és húsz esetben találta törvénytelenség vagy a jogszabályok megsértésének gyanúját. Említenek kisebb szabálytalanságokat, mint például hogy

Daróczi megbízásánál és a munkaviszonya megszüntetésénél nem volt rendben az átadás-átvétel,

nem megfelelően tárolták az iratokat az intézményben,

a belső kontrollrendszer sem működött rendesen,

nem közöltek megfelelően közérdekű adatokat,

a béren kívüli juttatások után nem fizettek megfelelően szja-t,

az adományokról nem vezettek nyilvántartást,

megsértették a hulladékkezelési szabályokat,

valamint a közbeszerzési törvényt,

és fiktíven foglalkoztattak munkatársakat.

De súlyosabb bűncselekmények gyanúját is felveti a jelentés.

Például azt, hogy rendszeresen eltulajdonították az adományokat.

Már a februári Partizán-videó is azzal indított, hogy valakik dobozokat szállítanak ki Daróczi Csilla lakására, majd egy neve elhallgatását kérő ember arról beszélt, hogy többször kellett adományokat odavinnie. A jelentésben viszont az is szerepel, hogy az intézmény kertésze-karbantartója az augusztus 4-én megtartott bizottsági ülésen azt mondta, a videón ő látható, amint az intézmény autójából dobozokat pakol ki. A dobozokat nem vitte be, hanem letette az ingatlan előtt. Átadás-átvételi dokumentumot nem írtak róla. Nem tudja, mi volt a dobozokban, le voltak zárva. Hetente egyszer-kétszer kellett ehhez az ingatlanhoz dobozokat szállítania. Mindezt Daróczi Csilla, illetve a helyettesei utasítására tette.

Az intézmény volt munkatársai közül többen arról nyilatkoztak, hogy a napi élelmiszer-adományok esetén minden nap először Daróczi Csilla számára kellett összeállítani a legszebb árukat, és vagy az autójába kellett tenni dobozokban, vagy a karbantartó vitte el az intézményvezető lakására.

A szállító meghozta a Tescóból és az Aldiból az adományt. Ezután ki kellett válogatnunk az adomány javát Daróczi Csilla számára. Minden nap egy doboznyi gyümölcsöt, zöldséget, pékárut kellett neki. Daróczi Csilla megmondta, hogy mit szeret, azt kellett neki pakolni. A dobozt be kellett tenni az Opel Zafirába

– mondta az egyik munkatárs a jelentés szerint. A jelentésben szerepel az is, hogy az adományosztást nem szervezték meg megfelelően, így sok megmaradt a nap végére.

Az adományosztás után megmaradt mennyiséget bezsákoltuk, és hetente egyszer jött valaki, aki elvitte állatok takarmányozására. Daróczi Csilla utasítására a ki nem osztott ételek átvételét fiktív emberekre kellett kiírni, és az aláírást hamisítani

– olvasható.

Nemcsak élelmiszer-adományokat, hanem cipőket és ruhákat is kapott az intézmény Svájcból, és ezek nagy részét sem a rászorulók kapták meg. Az intézmény volt és jelenlegi munkatársai közül többen nyilatkoztak arról, hogy a 2016 és 2018 közötti időszakban a gyakorlat az volt, hogy az adományokat Daróczi a családsegítő és az önkormányzat munkatársai, illetve a saját rokonsága között osztotta ki.

Volt olyan eset, hogy a családsegítő postaköltségén kellett feladni vidéken élő rokonainak, barátainak a bakancsadományt

– mondta erről egy dolgozó. Egy másik pedig arról beszélt, hogy így történt a ruhákkal is.

Emlékszem egy esetre, amikor egy pénteki napon teherautónyi külföldi ruhaadomány érkezett, tele volt vele a folyosó és az előtér. 20-30 kg-os zsákokban érkezett. Hétfő reggel, amikor bementem dolgozni, azt láttam, hogy a zsákok ki vannak forgatva, az adományruhák a földön szétszórva. A kollégák éppen próbáltak rendet rakni, kérdeztem, hogy mi történt. Elmondták, hogy Daróczi Csilla hétvégén kiválogatta magának az értékes darabokat. Láttam is azokat az értékesebb ruhákat, amiket magának válogatott ki Daróczi. Ez volt az általános eljárás, hogy a beérkezett adományokat Daróczi nézte át először, és kiválogatta magának az értékesebb részét.

Ennél talán még érdekesebb, hogy a jelentés szerint 2018 decemberében a Kempelen Farkas Gimnázium diákjai gyűjtöttek adományokat az intézmény számára, hogy azokat a családsegítő kiossza a kerület rászorultjai között. Ezek főleg tisztítószerek, pipereáruk, édességek voltak. Az intézmény adományátvételi nyilvántartásában viszont nincs nyoma ennek az adománynak. A munkatársak nyilatkozata szerint az adományból nem kaptak a rászorulók, az egészet Daróczi Csilla vitte el.

A jelentés szerint Daróczi Csilla ráadásul nemcsak az adományokkal élt vissza, hanem egy szabálytalanul kiutalt bérlakásban élt, miközben volt saját ingatlana.

Daróczi Csilla 2-3 éve maga is egy 22. kerületi, 80 nm-es, 3 szobás összkomfortos önkormányzati bérlakásban lakik. Úgy kapott lakáskiutalást Budafok-Tétény Önkormányzatától, hogy 1996 óta, jelenleg is rendelkezik egy, a Józsefvárosi Önkormányzattól megvásárolt, a Palotanegyedben levő 92 nm-es, 3 szobás lakás tulajdonjogával, amely 80,9 milló Ft-os irányáron van jelenleg hirdetve

– írta erről a jelentés szerint egy feljelentő.

Ez jogilag azért problémás, mert Daróczi kedvezményesen, költségvelvű bérleti díjra kapta meg a nyolcvan négyzetméteres lakást, körülbelül havonta hetvenezer forintért, amire nincs lehetőség akkor, ha a bérlőnek van olyan ingatlanja, amelybe be tudna költözni.

Daróczi kérelmét az önkormányzatnak kellett jóváhagynia, de a kérelem beadásához kellett a munkáltató engedélye is. Daróczi munkáltatója a polgármester, Karsay Ferenc volt.

A jelentésben több helyen szerepel az is, hogy Daróczi élhetetlen munkahelyi környezetet hagyott maga után, és a terror a munkahelyi élet része volt.

Az egész integrált intézmény (Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona) évek óta súlyos létszámhiánnyal küzd, a kollégák túlterheltek, magas esetszámmal dolgoznak. A rossz légkör, a gyakran megalázó bánásmód miatt sorozatosak a felmondások. Volt olyan év, amikor két hónap alatt 15 ember mondott fel az intézményvezető szakmailag vállalhatatlan utasításai, autoriter, arrogáns vezetési stílusa miatt. Bár a fenntartó lehet, hogy nem látja ezeket a problémákat, de mára a Családsegítő olyan, mint egy üres bolt, amelyben sem áru, sem személyzet nincs, csak egy zaklatott, fáradt biztonsági őr, aki azt magyarázza türelmetlenül az érdeklődőknek, hogy ‘nincs itt semmi, ne nagyon jöjjenek’

– idéz a jelentés egy panaszost.

A jelentés szerint ráadásul a munkatársak megalázása, elüldözése szándékos stratégia volt. E szerint a cél az volt, hogy alacsonyan tartsák az alkalmazottak számát, mert így a bent maradó munkabérekből helyettesítési pénzeket lehetett kifizetni egy szűk körnek. Másrészt pedig mivel minden alkalmazottra nagyon sok eset jutott, joggal mondhatta azt az intézmény, hogy ilyen leterheltség mellett nem tud minőségibb munkát végezni.

Illusztráció: Csóti Rebeka /24.hu