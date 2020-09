Jakab Ferenc: Beláthatatlan következményei lehetnek, ha a koronavírus és az influenza együtt fertőz

Beláthatatlan következményei lehetnek, ha a koronavírus és az influenza együttesen fertőz, egy esetlegesen legyengült szervezetben – mondta Jakab Ferenc virológus az ATV Híradónak.

A szakértő újból felhívta a figyelmet a járványügyi intézkedések, a kézmosás, maszkviselés és távolságtartás, betartására, hiszen mint mondta, „ezzel két legyet üthetünk egy csapásra”, mivel az influenzavírus, és a koronavírus is hasonló terjedési mechanizmussal jut be az emberi szervezetbe. „Ilyen minimális óvintézkedésekkel akár mind a két fertőzést is elkerülhetjük” – hangsúlyozta Jakab.

Pusztai Erzsébet egészségügyi szakértő pedig arról beszélt, hogy nem lenne minden esetben értelme az influenza elleni védőoltást megelőzően a koronavírustesztnek, mert ha valaki teljesen panaszmentes, és nem kontaktszemély, akkor is előfordulhat, hogy az oltás előtti napokban találkozott a koronavírussal, de a teszt ekkor még nem fogja kimutatni a fertőzést

